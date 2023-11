O dilema de Deshaun Watson do Cleveland Browns: eles podem deixar o QB?

EUum movimento que surpreendeu o NFLo Cleveland Browns fez uma aposta histórica ao adquirir o quarterback Deshaun Watson antes da temporada de 2022. O acordo, que envolveu a troca de três escolhas de primeira rodada, foi apenas a ponta do iceberg. O Marrons em seguida, assinou com Watson um contrato inovador de cinco anos no valor de US$ 230 milhões, totalmente garantido, estabelecendo um novo precedente no NFL.

Uma estrada difícil desde a aquisição

Avançando para mais de um ano e meio depois, e o Marrons‘movimento ambicioso parece estar vacilando. WatsonA temporada de estreia de 2022 foi marcada por uma suspensão de 11 jogos ligada a alegações de má conduta sexual. Quando entrou em campo, seu desempenho foi fraco, com taxa de conclusão de 58% em seis jogos. A temporada de 2023 assistiu a uma continuação desta tendência, com desempenhos inconsistentes misturados com lesões. Apesar de um retorno notável na semana 10 contra o Corvosa produção geral de Watson foi abaixo do esperado em comparação com seu Houston Texanos era.

A questão financeira

Watson, antes visto como uma potencial estrela da NFL de longo prazo, agora representa um dilema financeiro para os Browns. Com um salário que o classifica entre os zagueiros mais bem pagos, sua falta de impacto em campo é ampliada, especialmente em comparação com outros que ganharam MVPs da NFL ou apareceram em Super Bowls. Isso levanta uma questão urgente para os fãs dos Browns: existe uma saída Watsoncontrato controverso?

Infelizmente, a resposta parece sombria. Liberando Watson pós-2023 resultaria numa perda financeira catastrófica, estimada em mais de 136,9 milhões de dólares. A estrutura do contrato totalmente garantido de Watson, cuidadosamente negociado para incluir contingências para a sua suspensão, significa que a primeira libertação realista, sem imensas repercussões financeiras, seria em 2026.

O dilema comercial

Negociação Watson apresenta seu próprio conjunto de desafios, exigindo que outra equipe assuma seu pesado contrato e bagagem associada. Dado o cenário atual, uma mudança parece improvável. O Marrons, portanto, encontram-se em uma situação difícil. A decisão de adquirir e ampliar o Watson os prendeu em uma situação financeira e estratégica.

Se Watson não consegue recuperar sua melhor forma, o Marrons enfrentar a perspectiva nada invejável de ter o quarterback reserva mais caro do NFL história. Tal cenário também exigiria encontrar uma alternativa viável de zagueiro titular, uma tarefa difícil dados os recursos financeiros significativos já comprometidos para Watson. Isso levanta outras questões sobre o equilíbrio do orçamento da equipe em outras posições cruciais.