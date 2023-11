O duplo-duplo de Wemby não foi suficiente para o Spurs superar o Grizzlies e evitar derrapagem em 8 jogos

Jaren Jackson Jr.. marcou 27 pontos como o short-handed Grizzlies de Memphis superou um déficit de 19 pontos e enviou o incentivo de São Antônio à oitava derrota consecutiva, 120-108 na noite de sábado.

“Vamos esperar até o intervalo”, treinador Taylor Jenkins disse. “Vamos esperar até algum discurso ou algo assim? Essas são todas as coisas que sabemos que somos totalmente capazes. É responsabilidade de todos fazer isso e diferentes caras fizeram isso ao longo do segundo tempo.”

Wembanyama enfrenta Curry e não perde um triplo antes dos Spurs enfrentarem os Kings

Memphis superou San Antonio por 33-14 no último quarto.

Novato em Santo Antonio Victor Wembanyama terminou com 19 pontos e 13 rebotes, e Keldon Johnson marcou 22 pontos. Os Spurs não vencem desde 2 de novembro, quando conseguiram vencer o Fênix Sóis depois de quase perder uma vantagem de 27 pontos.

“Em geral, acho que você sabe, todo mundo está muito chateado e, você sabe, todo mundo está tentando fazer o seu melhor”, disse o atacante do San Antonio. Cedi Osmanque fez 13 pontos.

Os Grizzlies estavam sem Eu Morant (suspensão), Marcus Inteligente (tornozelo), Lucas Kennard (joelho), Brandon Clarke (Aquiles) e Steve Adams (joelho). Clarke e Adams estão fora desta temporada após passarem por uma cirurgia.

Desmond Bane marcou 26 pontos e Santo Aldama e Ziaire Williams teve 17 cada para Memphis, que registrou sua maior recuperação da temporada.

“Todo mundo estava se aproximando”, disse Jackson. “Eles têm feito isso há semanas e nós apenas clicamos esta noite no segundo tempo. Grandes jogadas na reta final e figurões de todos. Golpes muito oportunos.”

San Antonio liderou por 94-87 no quarto período, depois que Memphis perdia por 17 após o primeiro tempo.

O terceiro quarto abriu com guarda do Grizzlies John Konchar marcando em uma bandeja depois de tirar a bola de Jeremy Sochan perto do meio da quadra após pressão de toda a quadra.

“Isso deu o tom para nós no segundo tempo”, disse Jenkins.

Grizzlies iniciam o 4º período com grande sequência de gols

Memphis abriu o quarto em uma corrida de 24-5, incluindo uma bandeja de Bane em um lance livre perdido por Bismack Biyambo em uma possível jogada de três pontos para uma vantagem de 102-99. Jackson fez 10 pontos na corrida. Biyambo terminou com 14 pontos.

“Bem, já estivemos lá antes”, treinador do San Antonio Gregg Popovich disse. “Simplesmente temos problemas de sustentação e temos aqueles períodos em que a fisicalidade aumenta e ficamos secos ofensivamente. E quando você não marca e fica na defesa de transição o tempo todo, fica difícil e as vantagens se dissipam. Então, é apenas essa consistência continuar marcando. Porque quando você está voltando para a defesa o tempo todo fica muito difícil. Esse é o resultado final.

Já com falta de pessoal, as faltas pioraram as coisas para os Grizzlies no primeiro tempo.

Jackson saiu com duas faltas apenas sete minutos de jogo, e Biyombo saiu três minutos depois, após cometer sua segunda falta. Jackson cometeu sua terceira falta aos três minutos do segundo tempo e saiu imediatamente novamente.

San Antonio superou Memphis por 23-17 e teve uma vantagem de 12-4 em pontos no garrafão.

Jackson atacou Wembanyama de 2,10 metros em seu retorno no segundo tempo, acertando 3 em 12 em campo e 11 em 12 em lances livres.

“Eu não tinha mais nada melhor para fazer”, disse Jackson. “Isso é tudo que pude fazer. Tentar fazer funcionar.”

A SEGUIR

Grizzlies: Hospedar Boston no domingo.

Esporas: Hospedar Clippers de Los Angeles na segunda-feira.