O efeito Taylor Swift? ‘Kelce’ é o nome de cachorro mais popular nos EUA

BoutroTravis Kelce e Taylor Swift estão vivendo suas melhores vidas no momento, ambos sendo o casal de celebridades número 1 no momento e tendo tido bastante sucesso recentemente com suas respectivas carreiras.

Os fãs amam o relacionamento deles e mesmo que Travis Kelce já era um grande negócio em termos de popularidade, sendo considerado o melhor tight end do NFL e duas vezes Super Bowl campeão com o Chefes de Kansas Cityseu status de celebridade disparou quando soubemos que ele estava com Taylor Swift.

Um cachorro chamado Kelce

De acordo com o site de babás de animais de estimação Rover.com, ‘Kelce’ é o nome de cachorro mais popular nos Estados Unidos no momento, aumentando 135% nos últimos meses. Obviamente, isso se refere não apenas a Travis Kelce, mas a seu irmão Jason, que também é uma celebridade por direito próprio.

Entre outros nomes populares de cães estão ‘Trae’, em referência à estrela do Atlanta Hawks, Trae Young, e ‘Nikola’, em homenagem ao atual MVP e campeão da NBA do Denver Nuggets, Nikola Jokic, ambos com aumento de 222% e 147%, respectivamente.

Taylor Swift é o amuleto da sorte de Travis Kelce

Swift, 33, assistiu a vários jogos do Chiefs nesta temporada e Kelce tem um desempenho extremamente melhor quando está presente.

Ela estava de folga da Eras Tour e agora está de volta ao trabalho, então não está claro quando Swift estará de volta às arquibancadas.

Kelce, no entanto, é o maior tight end de todos os tempos. Espere que ele se recupere em grande estilo contra os Eagles de seu irmão.