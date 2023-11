O em boa forma Cam Thomas continua recebendo atenção na NBA

Tele NBA cria histórias a cada temporada. Equipas e jogadores que, contra todas as probabilidades, atacam a lógica e surpreendem o mundo. Envoltos numa mística difícil de comparar, eles ganham destaque e o último caso é Cam Tomás.

O Redes do Brooklyn O armador, que já mostrou indícios de sua capacidade de gol nas duas temporadas anteriores, explodiu como uma das grandes surpresas desta campanha. Algo incomum, considerando a irregularidade dele no ano passado. Ele se tornou um dos jogadores mais divertidos e divertidos de assistir.

Com quatro jogos de 30 pontos nos primeiros sete da temporada (36, 30, 33), incluindo um jogo de 45 pontos contra o rival Milwaukee BucksThomas se destacou em todas as faixas.

Fora do salto, movendo-se sem a bola, passando bloqueios, médio alcance, longo alcance – ele domina todos os aspectos. Sua grande especialidade.

Cam Thomas marcando contra o defensor Pat Connaughton do Milwaukee BucksNoah K. MurrayPA

A ponta de lança dos Nets

Numa equipa em construção, sem direção fixa, Thomas tornou-se uma das referências. Pontes Mikala estrela, o maior diferencial, é a sombra de Vaughn em quadra. Cam Johnson, Ben Simmons, Finney-Smith e Nic Claxton reforçar a extremidade defensiva. Sem um marcador claro e capaz de resolver o jogo em momentos importantes, Thomas intensificou-se.

Candidato a Jogador Mais Melhorado do Ano, Thomas tem média de 28,7 pontos, mais do que nas duas temporadas anteriores (8,5 e 10,6), juntas. Ele é o único jogador dos cinco jogadores que marcaram mais de 200 pontos nesta temporada que não é All-NBA. Ele está na mesma classe que Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant e Luka Doncic.

Na temporada passada, em três jogos consecutivos, marcou 44, 47 e 43 pontos, e terminou a temporada regular com 46 contra o Filadélfia 76ers. Sendo mais intermitente do que regular, ele deu dicas do que pode se tornar.

Sua única temporada na faculdade foi sensacional. Na LSU foi o grande capitão, com média de 23 pontos em 2020/21, dominando a SEC (conferência onde joga o Louisiana State).

Steve Nash não confiava muito nele, e Vaughn quer confiar. Seu papel é marcar. Ele é um jogador que passa a bola quando está em desvantagem. Ele cria suas próprias fotos. Ele está se tornando a principal atração de um Nets que se move para onde o vento o leva.