O ex-astro da NFL Earl Thomas se envolveu em um escândalo de fraude de identidade pelo parceiro da ex-mulher

EUum caso complexo de roubo de identidade, Kevin J. Thompson, atual sócio da Conde Thomas’ a ex-mulher, Nina Thomas, foi detida sob a acusação de desviar quase dois milhões de dólares do ex- NFL jogador. O Gabinete do Xerife de Jefferson Parish levou o homem de 38 anos Nova Orleans residente sob custódia após uma investigação estimulada por atividades financeiras suspeitas.

De acordo com as alegações, Thompson explorou Tomás‘informações pessoais, incluindo falsificação de carteira de motorista para retirar fundos de Tomás‘Ganhos da NFL e contas bancárias pessoais. As atividades fraudulentas não pararam no desconto de cheques. Thompson teria transferido a propriedade de vários veículos para seu nome, vendendo-os posteriormente com fins lucrativos. O meio exato pelo qual Thompson obteve o controle físico dos veículos permanece incerto.

Thomas passou algum tempo com os Ravens antes de encerrar sua carreira

O Gabinete do Xerife informou que uma cooperativa de crédito em Texas, afiliada à Thomas, deu o alarme após detectar transações incomuns no Jefferson Financial em Nova Orleans. Este alerta levou à descoberta de que a conta em questão não tinha sido aberta pelo próprio Thomas.

Para complicar ainda mais as coisas, Thompson foi detido pela segunda vez ao tentar recuperar um SUV Rolls-Royce Cullinan – veículo envolvido no suposto golpe – em 16 de junho, dirigindo outro carro relatado como roubado.

Thompson, que agora está em liberdade sob fiança de US$ 730.000, enfrenta uma série de acusações. As acusações contra ele incluem roubo de identidade, falsificação, lavagem de dinheiro, fraude de cartão de crédito, fraude informática e fraude bancária.

Thomas teve problemas fora de campo desde sua aposentadoria

Earl Thomas, conhecido por sua passagem pelo Seattle Seahawks‘ “Legião do Boom” e comemorado com sete seleções do Pro Bowl, três designações All-Pro e um Super Bowl vitória, encerrou sua carreira na NFL em 2019. Ele e Nina Thomas pediram o divórcio em 2020, que foi seguido por uma dramática altercação na véspera de Natal envolvendo o ex-casal, ambos armados, em um estacionamento. A disputa resultou em uma ordem judicial exigindo Tomás manter uma distância de pelo menos 120 metros de Nina.