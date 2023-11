O ex-chefe de segurança de Diddy fala sobre o processo de Cassie

O cara que costumava liderar Diddy A operação de segurança do Google parece estar abordando pelo menos um dos Cássia alegações de abuso – isso depois de ser citada diretamente em seu processo bombástico.

Roger Bonds – que trabalhou para Diddy durante anos e que foi fotografado com Diddy e Cassie em diferentes eventos que datam de pelo menos uma década – acessou o Instagram neste fim de semana para falar sobre As reivindicações de Cassie … mas ele fez isso de forma um tanto enigmática.

Ele escreve: “Isso não pretende ser ameaças, delações ou qualquer coisa assim contra Cassie, Diddy ou qualquer outra pessoa. Sou eu dizendo a minha verdade, pois realmente me lembro dela por apenas dois motivos”.

RB acrescenta: “Primeiro porque tenho 4 filhas, então, para todos os caras, minha verdade como eu vi, vi e estive envolvido com isso por anos”. A legenda que acompanha este post – que inclui muitas fotos com ele e Cassie em público – diz: “ESTOU DISPOSTO A DIZER MINHA DÚVIDA PORQUE POR MUITOS ANOS ESTAVA QUIETO, nada importa agora, exceto a FAMÍLIA.”

Agora, no que diz respeito ao que Bonds está realmente se referindo aqui… bem, parece ser uma certa seção do processo de Cassie – que, novamente, foi assentou e oficialmente demitido .

Em seus documentos judiciais, Cassie citou o nome de Bonds como testemunha de uma suposta agressão que ela diz ter sofrido nas mãos de Diddy em 2009 – quando ela afirma que ele bateu nela depois de saber que ela estava conversando com outro empresário musical em um clube em Los Angeles. Cassie alegou que Diddy a pisoteou no carro depois, e alega que Bonds até tentou intervir para impedir seu chefe.

Não está claro se Bonds planeja dizer mais além do que ele fez nessas postagens de IG dele… à primeira vista, não está claro o que exatamente ele está revelando (se é que está revelando alguma coisa) – mas parece que ele está, talvez, dando crédito a esta suposta anedota que Cassie detalhou.

Estamos tentando descobrir quando Bonds deixou a órbita de Diddy e em que circunstâncias – mas à primeira vista, este não é um bom visual para Puff… que já foi processado por suposto abuso sexual mais duas vezes após o processo de Cassie. Basicamente, as consequências para ele continuam.

Entramos em contato com a equipe de Diddy para comentar as postagens de Bonds… até agora, nenhuma resposta. FWIW, ele negou repetida e veementemente todas as acusações feitas contra ele nas últimas semanas.