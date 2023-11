O ex-companheiro favorito de Lionel Messi no Barcelona assinará com o Inter Miami em 2024

Lionel Messiprimeira (meia) temporada com Inter Miami, no geral, foi um sucesso. O clube conquistou primeiro troféu e chegou ao Copa Aberta dos EUA final, mas uma lesão no tendão de Messi deixou o time sem vaga nos playoffs.

Embora alguns jogadores tenham se destacado com a chegada de Messi, outros não mostraram o suficiente para que o clube confiasse neles no futuro. À medida que a equipe procura melhorar, um rosto familiar está pronto para se juntar e formar uma parceria de ataque com Messi que colheu muitos gols no passado.

Luis Suárez assinará com o Inter Miami

Segundo reportagem de Cesar Luis Merlo, que está muito ligado ao desenvolvimento do futebol argentino, Luis Suarez vai ser assinando com o Inter Miami antes da próxima temporada.

As folhas de chá já sinalizavam que isso aconteceria há algum tempo. Desde que Messi concordou em ingressar no Inter Miami, Suarez rumores começaram a girar. Com todas as vagas designadas para jogadores preenchidas e Suárez sob contrato, foi impossível que isso aconteça em 2023.

Mas com Suarez se tornando um agente livre no final deste ano e Miami liberando Josef Martinez para abrir espaçochegou a hora de o uruguaio e o argentino unir forças mais uma vez.

Suarez se juntará Sergio Busquets e Jordi Alba também, já que o Inter Miami reuniu quase metade do time titular do Barcelona que venceu a final da Liga dos Campeões de 2015.