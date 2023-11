O ex-executivo dos Cardinals, Bill Bidwill Jr., aparece ensanguentado em imagens de câmera corporal após incidente doméstico

BIII Bidwill Jr., pai de Cardeais do Arizona o atual proprietário, Michael Bidwill, esteve envolvido em uma sangrenta disputa de violência doméstica com sua esposa. O incidente ocorreu em Paradise Valley, Arizona, e há imagens de câmeras corporais divulgadas pela polícia local. Dois policiais atenderam a uma ligação para o 911 que ocorreu em 9 de junho, mas a filmagem da câmera corporal acabou de ser divulgada na quinta-feira, 2 de novembro. As imagens estão desfocadas e Bill Bidwill não pode ser identificado devido a isso, mas seu rosto não estava visível por causa de como muito sangue que ele tinha no rosto. No vídeo, fica clara a situação em que Bidwill fala sobre ter sido agredido pela esposa, Nicole. Ele se recusou a prendê-la e disse aos policiais que queria ser preso.

O ex-executivo dos Cardinals, Bill Bidwill Jr., em um sangrento incidente doméstico, revela a câmera corporal

No vídeo, Bidwill explica que Nicole ficou com raiva dele porque estava infeliz por ele não estar presente na instalação do tapete. Ele disse aos policiais: “Estou sentado no sofá e ela está gritando comigo. E eu estava tentando não piorar porque ela tem um temperamento muito ruim. você me faz um favor? Você pode me prender? Se ela for presa, ela não vai tolerar isso bem.” Em uma parte diferente da filmagem da câmera corporal, Nicole está deitada no capô de um carro enquanto se recusa a caminhar até a patrulha policial do policial. Os policiais têm que carregá-la e algemá-la.

Bill Bidwill ainda é executivo do Arizona Cardinals?

Bill Bidwill Jr. foi vice-presidente do Arizona Cardinals quando seu pai era o dono do time até seu falecimento em 2019. Quando Bill Bidwill Sr. Michael Bidwill assumiu e Bill Jr. não estava mais associado à equipe. Sua esposa, Nicole Bidwill, também não está associada ao Arizona Cardinals. Simplesmente observando o quão disfuncional este casamento parece ser, não é difícil entender por que nenhum deles está associado aos Cardeais. O pessoal do TMZ foi o primeiro a capturar a filmagem da câmera corporal.