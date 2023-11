O ex-guarda-costas de David Beckham lança luz sobre a vida familiar da estrela

David Beckhamainda é um dos rostos mais conhecidos do futebol em todo o mundo, apesar de ter se aposentado há mais de uma década. O antigoReal Madrid e Manchester United jogador agora possui Inter Miami, time da MLSonde conseguiu assinar o atual Vencedor da Bola de Ouro e Campeão Mundial Lionel Messi.

Recentemente, Becks estrelou seu próprio documentário da Netflix, onde lançou luz sobre sua vida e carreira. Na maioria das vezes, esses tipos de programas exageram e glamorizam a vida, no entanto, parece que O documento de Beckham é mais baseado na realidade do que pensávamos.

O ex-guarda-costas de David e Victoria, Craig Ainsworth, conversou com o Daily Mail e revelou que o documentário é uma ‘representação precisa’ de suas vidas’. Ele também afirmou que na família Beckham é Victoria quem manda.

Sinto que a maioria das mulheres está no comando e deixa que nós, homens, sintamos que estamos no comando metade do tempo. David e Victoria são ambos altamente profissionais e têm tanta segurança que para eles somos como um ruído de fundo, fazemos parte da mobília. David era charmoso. Victoria se manteve reservada, ela estaria com as crianças ou trabalhando, com os holofotes sob os quais eles estiveram, seus filhos são bem comportados.

Craig Ainsworth