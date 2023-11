O ex-jogador da NBA Joe Smith tinha apenas US $ 3.000 em seu nome antes de sua esposa recorrer ao OnlyFans

Ex-astro do Lakers, Joe Smith tem enfrentado dificuldades financeiras desde que se aposentou do basquete e isso até o deixou em depressão.

No entanto, a escolha geral nº 1 no Draft da NBA de 1995 descobriu que sua situação melhorou graças à abertura de uma conta OnlyFans por sua esposa.

“Foi um ponto muito baixo”, confessou Smith em entrevista à Vlad TV ao abordar suas lutas e observar que a certa altura, ele tinha apenas US$ 3.000 em seu nome.

“Quando digo que estava em uma depressão profunda, profunda, como se estivesse mentalmente confuso, estou dizendo que eu estava lá.”

Smith ganhou US$ 61 milhões ao longo de uma carreira de 16 anos.

Recurso ‘De volta ao jogo’

Smith foi um dos jogadores que participou do programa ‘Back in the Game’ da CNBC, mas acabou decepcionado com o apoio fornecido.

“Achei que ajudaria mais com as coisas que eles disseram que fariam e que me ajudariam”, disse ele.

“Mas assim que terminamos de filmar, foi isso.

“Não consegui entrar em contato com ninguém do programa de TV… Então fui deixado de lado depois que o programa foi ao ar.”

Conta OnlyFans de sua esposa

Agora ele alcançou a fama online como sua esposa Então Chavis gravou sua reação furiosa ao saber sobre sua conta OnlyFans.

“Não acredito que estou sentado aqui descobrindo que você tem uma página OnlyFans”, disse Smith em um vídeo que agora se tornou viral nas redes sociais.

“De todos esses anos, o desrespeito que vem com isso. Você poderia ter falado comigo antes de fazer isso.”

A reação de Smith se tornou viral e ele esclareceu seu relacionamento com sua esposa desde aquele momento.

“Não entendemos o tipo de influência que temos em todo o mundo”, disse ele. “Não apareço na mídia ou não apareço nos olhos sociais há muito tempo.

“E só para o meu nome estar ligado a isso e ver essa coisa explodir do jeito que está, é algo que todos nós temos que perceber como jogadores que quando as pessoas nos veem e quando fazem julgamentos… ou querem ser afiliados conosco, temos que ter muito cuidado porque qualquer coisa pequena, não vai ser quem quer que seja o nome dessa pessoa nas manchetes, vai ser nosso.

“Então, isso é uma coisa que estou realmente conseguindo, embora Faz anos que não apareço aos olhos do público.”