Fex-atacante ofensivo da NFL Chade Wheeler foi considerado culpado de duas acusações de violência doméstica por causa de um incidente em 2021 com sua então namorada.

Wheeler, que na época era reserva do Seattle Seahawks, foi preso em janeiro de 2021 após ser acusado de imobilizar a mulher e sufocá-la duas vezes até que ela perdesse a consciência.

A mulher, Aleah Taylor, disse à polícia que quando ela recuperou a consciência pela segunda vez, Wheeler expressou surpresa por ela ainda estar viva. A ESPN informou que Veículo com rodas foi considerado culpado na tarde de sexta-feira.

Aleah TaylorOs ferimentos incluíram um úmero fraturado e um cotovelo deslocado.

Um júri do condado de King concluiu Veículo com rodas culpado de agressão/violência doméstica de primeiro e segundo graus após um curto julgamento, embora Wheeler tenha sido considerado inocente de uma terceira acusação de cárcere privado.

Sentença de Chad Wheeler marcada para 14 de dezembro

De acordo com um porta-voz do Gabinete do Procurador do Condado de King, o júri concluiu que Wheeler “utilizou força ou meios susceptíveis de causar a morte”, o que permite ao estado pedir um mínimo obrigatório de cinco anos de prisão pela acusação de agressão de primeiro grau.

A acusação de agressão de segundo grau acarreta um agravante, baseado na gravidade do Taylorlesões, o que permite ao estado buscar uma sentença acima da faixa padrão.

Veículo com rodas foi levado sob custódia na sexta-feira e deve ser sentenciado em 14 de dezembro.

Em resposta ao veredicto, Aleah Taylor postou no X expressando seu alívio por ter recebido justiça pelos crimes cometidos contra ela.

“Finalmente consegui justiça” Taylor postou.

Veículo com rodasque sofre de transtorno bipolar, explicou que estava passando por um “episódio maníaco” durante o incidente. Taylor disse que não tinha certeza se a suposta agressão estava relacionada à saúde mental de Wheeler ou a um suposto episódio.

Veículo com rodasque já jogou pelo Gigantes de Nova Yorkfoi demitido pelos Seahawks após o incidente e não assinou com nenhum outro time da NFL desde então, praticamente encerrando sua carreira na NFL.

Ele se declarou inocente das acusações contra ele e seu julgamento foi adiado diversas vezes a pedido da defesa.