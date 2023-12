O ex-marido de Kelly Clarkson cobrou a mais como gerente e recebeu ordem de devolver milhões

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, um comissário do trabalho da Califórnia determinou que Brandon ultrapassou os limites como empresário quando reservou shows e assinou acordos para Kelly no “The Voice”, na Norwegian Cruise Line, na Wayfair e como apresentador do Billboard Music Awards. Salvo algumas exceções, apenas os agentes – e não os gestores – podem garantir legalmente funções para talentos.