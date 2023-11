O ex-Nic Kerdiles de Savannah Chrisley tinha álcool no sistema no momento da morte

Savannah Chrisleyex-noivo, Nic Kerdilestinha álcool no organismo quando morreu no início deste ano, após um acidente fatal de motocicleta … de acordo com o médico legista.

De acordo com o relatório da autópsia, obtido pelo TMZ, o médico legista em Nashville encontrou evidências de etanol na corrente sanguínea de Kerdiles depois que os testes toxicológicos foram feitos… e eles estimam sua alcoolemia em cerca de 0,124, bem acima do limite legal.

As autoridades observam que o corpo de Kerdiles ficou bastante ferido como resultado do acidente – incluindo vários ossos quebrados, hematomas no cérebro e outras escoriações. O legista concluiu que a causa da morte foram múltiplas lesões traumáticas contundentes… considerando-as acidentais.

TMZ contou a história … Kerdiles – um ex-jogador da NHL do Anaheim Ducks – colidiu com um carro enquanto andava tarde da noite em um fim de semana em setembro, quando os policiais dizem que ele passou por uma placa de pare e bateu na lateral de um atravessando a BMW.

Foi uma tragédia absoluta, especialmente considerando sua última foto oficial nas redes sociais – que literalmente o mostrava andando de bicicleta e se autodenominando “Night Rider”.

Savannah, que esteve noiva de Nic entre 2018 e 2020, ficou arrasada com a notícia… e postou uma homenagem a Nic na sequência, escreveu – “O céu ganhou o anjo mais lindo hoje… estou com saudades e te amo”, acrescentando: “Nós amamos muito… e mal posso esperar para andar de bicicleta com você ao longo do praias do paraíso um dia.”

Antes de terminarem o relacionamento, Nic apareceu no programa de sua família, “Chrisley Knows Best”… e sua proposta para ela foi até capturada pela câmera.