O ex-técnico da USC, Alex Grinch, lista US$ 4,45 milhões em casa semanas após a demissão

Ex-coordenador defensivo dos Trojans da USC Alex, o Grinch não perde tempo saindo da cidade – TMZ Esportes soube que o treinador está se desfazendo de seu apartamento de US$ 4,45 milhões em Palos Verdes apenas duas semanas depois de ser demitido.

A futura casa do Grinch – localizada no bairro de Málaga Cove – tem quatro quartos e quatro banheiros, uma cozinha gourmet de chef e um pátio com uma vista incrível para o mar.

O local foi construído em 1961, mas foi completamente remodelado no ano passado… com novos pisos de madeira, portas holandesas e francesas, lareira a gás, eletrodomésticos de aço inoxidável e uma central de bebidas personalizada.

O quintal é perfeito para receber reuniões… com muito espaço para atividades ao ar livre.

As fotos da casa mostram algumas das camisas emolduradas de Grinch de seus antigos trabalhos de treinador no estado de Washington e no Missouri … mas presumimos que elas não virão com a venda.

Vale a pena notar – o local fica a apenas 5 minutos de carro do treinador principal dos Trojans Lincoln RileyA mansão de US $ 17 milhões … então isso pode explicar por que Grinch está com pressa para seguir em frente, considerando que foi ele quem o demitiu.