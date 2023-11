O filho de Patrick Mahomes, Bronze, atinge marco em cena comovente

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, e sua esposa Brittany deram as boas-vindas ao segundo filho, Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III em 28 de novembro de 2022. Cinco dias antes de seu primeiro aniversário, Bronze atinge um marco importante.

Brittany Mahomessempre ansiosa para compartilhar as conquistas dela e de sua família com seus fãs, mantém todos atualizados através das mídias sociais. E este momento adorável não foi exceção.

Em um vídeo que Brittany compartilhou em suas histórias do Instagram você pode ver o adorável pequeno Bronze dando seus primeiros passos com um pouco de apoioo bebê de quase um ano parecia feliz fazendo algo sozinho.

Brittany pareceu chamar a atenção de Bronze enquanto caminhava, parando para sorrir para sua mãe enquanto continuava.

Os pais devem estar muito orgulhosos de seu filho. Os dois estão sempre ansiosos para compartilhar momentos em família. Recentemente, sua filha Sterling Skye Mahomes estava ajudando a mãe a preparar o jantar, embora a cozinha parecesse um caos com seus brinquedos espalhados por todo o lugar.

Patrick e Brittany Mahomes estão comprometidos não apenas em criar seus filhos em um ambiente amorosomas também proporcionando experiências que os enriquecem e permitem crescer, aprendendo cada passo do caminho. O recente marco do Bronzeo caçula da família, é apenas uma das muitas conquistas na jornada de descoberta e desenvolvimento que a família Mahomes embarca com alegria e dedicação.