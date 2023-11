O filme ‘Eras’ de Taylor Swift ainda está em exibição em Israel, apesar das especulações

Quanto a qual era exatamente o problema… as pessoas que estavam acessando o site oficial de Taylor para ver o filme ‘Eras’ não conseguiram encontrar as locações israelenses. Quando você pesquisou por Israel, o site automaticamente expulsou usuários para outras áreas do Oriente Médio… como o Líbano.

É claro que a estreita amizade de Taylor com Gigi Hadid – com quem ela havia acabado de jantar no fim de semana passado – também passou pela cabeça das pessoas… já que elas presumiram que essa (suposta) decisão de tirar o filme dos cinemas israelenses era um resultado de GH entrando no ouvido de T-Swift sobre esse assunto.