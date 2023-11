O filme mais recente da Disney, ‘Wish’, fracassa no fim de semana de Ação de Graças

Outra falta da Disney nas bilheterias – o mais recente filme de animação original do estúdio bombardeado com os espectadores durante as férias … marcando apenas o último fracasso para eles.

Claro, estamos falando de ‘Wish’… com Ariana DeBose como personagem principal e Chris Pine como o grande mal e um monte de outros personagens secundários fofinhos. Infelizmente, nenhum deles foi suficiente… porque ‘Wish’ só arrecadou US$ 31,7 milhões durante o “fim de semana” de 5 dias.

As vendas de ingressos estavam sendo contabilizadas já na quarta-feira, mas no domingo… ‘Wish’ teve um desempenho muito inferior. As projeções estavam estimadas em US$ 45 a US$ 50 milhões nos mesmos 5 dias.

Também não teve um bom desempenho internacional, arrecadando apenas US$ 17,3 milhões no exterior… elevando seu faturamento mundial total para cerca de US$ 49 milhões. Em termos leigos, o filme fracassou – e acabou ficando em terceiro lugar, atrás de ‘Napoleão’ (#2) e da prequela de ‘Jogos Vorazes’ (#1, novamente).

Esta não é uma boa notícia para a Mouse House… que geralmente domina a janela do Dia de Ação de Graças. Até o ano passado – quando seu outro filme de animação original, ‘Strange World’, teve um péssimo desempenho – a Disney lançou sucessos nesta época do ano… incluindo ‘Encanto’, ‘Coco’ e outros, todos os quais fizeram sucesso. porcaria de uma tonelada de dinheiro logo no início.

O que é estranho é que ‘Wish’ realmente recebeu boas críticas e ótima recepção do público… então não está claro qual era exatamente o problema. É possível que a greve do SAG tenha prejudicado a promoção deste filme… mas também terminou bem antes da data de lançamento, por isso é um pouco misterioso.