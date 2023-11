O gesto de Rob McElhenney que emociona Jason Kelce: ele está oferecendo US $ 35.000 pela jaqueta dos Eagles autografada por Kylie Kelce

Filadélfia Eagles estrela Jason Kelce expressou entusiasmo por um NFL leilão apresentando uma jaqueta letterman de edição limitada dos Eagles assinada e modelada por sua esposa, Kylie Kelce.

Ator Rob McElhenney anunciou sua candidatura nas redes sociais, com Jasão e seu irmão Travis discutindo os lances em seu podcast.

McElhenney o lance inicial foi de US$ 10.050, depois aumentou para US$ 20.000, e o leilão no site da Eagles Autism Foundation finalmente atingiu US$ 35.000, tornando-se o lance mais alto do site.

A jaqueta, vendida por US$ 400 e fabricada pela Mitchell & Ness, apresenta o Águias‘logotipo da velha escola, mascote e Kylieautógrafo.

Kylie exibiu a jaqueta no Águias‘ Instagram, recebendo feedback positivo, incluindo um comentário do cunhado Travis.

“Matando isso, Ky!!” Travis escreveu.

Jaqueta semelhante à usada pela Princesa Diana

O design da jaqueta lembra aquele usado por princesa Diana em 1994, um presente do Águias‘ estatístico Jack Edelstein.

princesa Dianaa conexão de Filadélfia remonta à sua amizade com Edelstein e à sua presença no funeral da princesa Grace de Mônaco em 1982.

A jaqueta ganhou atenção no contexto da Águias‘volta aos uniformes verdes Kelly, apresentados em um segmento recente da ESPN. O leilão, previsto para terminar em oito dias, poderá ter mais lances para a jaqueta icônica.