O gol sensacional de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, que pode ser o seu melhor desde que se mudou para a Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo está na reta final de sua brilhante carreira. No entanto, ele ainda mantém as habilidades que o fizeram um dos melhores jogadores de futebol do planeta.

Aos 38 anos, Cristiano marcou um gol espetacular pela sua equipe, Al-Nassrpara abrir o placar na vitória por 2 a 0 sobre Al Khaleej. Eles continuam perseguindo Al-Hilallíder do Liga Profissional Sauditaque tem quatro pontos de vantagem após a 12ª rodada.

O golo do avançado português surgiu aos 26 minutos, quando o Al-Nassr recuperou a bola aos pés do espanhol Aymeric Laporte no lado esquerdo. Encontrou Ronaldo, que driblou para longe do gol para pegar a bola e abrir espaço.

Cristiano derrubou o zagueiro com um chute falso, empurrando a bola de volta para o pé direito. Com esse espaço e pouquíssimo impulso, ele desferiu um impressionante chute de pé direito que acertou na trave direita do goleiro, que não teve tempo de reagir.

Cristiano, o líder do Al-Nassr

Na segunda metade, CR7 retribuiu o favor com uma assistência para Laporte, que marcou o segundo gol da noite para conquistar a vitória. Foi a terceira vitória consecutiva do Al-Nassr e a quarta em cinco jogos, chegando aos 28 pontos. Têm quatro a menos que o líder Al-Hilal e quatro a mais que Al Tawonque é o terceiro com 24.

Cristiano Ronaldo marcou 44 gols em 48 jogos até agora em 2023confirmando que ainda está em forma de campeão mundial, embora jogue numa liga de nível inferior à elite europeia.