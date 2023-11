O Google excluirá contas do Google Fotos e do Gmail esta semana: veja como evitá-lo

Google está configurado para excluir contas inativas e seu conteúdo, incluindo fotos, e-mails, entradas de calendário e documentos do Drive, a partir de 1º de dezembro.

Essa limpeza de todo o sistema visa aumentar a segurança, reduzindo o risco de spam, golpes de phishing e sequestro de contas. O Google identifica contas inativas como mais vulneráveis ​​a comprometimentos devido a fatores como senhas desatualizadas ou reutilizadas e falta de autenticação de dois fatores.

Vídeo | 5 dicas fáceis para evitar que sua conta do Gmail seja hackeada

As contas não usadas ou conectadas por pelo menos dois anos podem ser excluídas, com o processo começando em 1º de dezembro de 2023. A política se aplica a contas pessoais do Google, excluindo contas escolares ou gerenciadas por empresas. Contas com atividades recentes, como envio de vídeos do YouTube ou assinaturas ativas, não serão removidas. O Google notificará os usuários afetados várias vezes antes da exclusão.

Como evitá-lo

Para evitar a exclusão da conta, os usuários devem fazer login e usar as ferramentas do Google, como Gmail, Google Drive, Google Fotos e Google Play. Ler ou enviar e-mails, usar o Google Drive, assistir vídeos do YouTube, baixar aplicativos, usar a Pesquisa Google ou acessar serviços de terceiros por meio do Faça login com o Google são ações que sinalizam a atividade da conta.

Os usuários podem optar por baixar ou fazer backup de seus dados usando o Google Takeout, permitindo a personalização para download de dados de serviços específicos ou exportação para outras plataformas como Dropbox ou Microsoft OneDrive.