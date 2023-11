O guarda do Hornets, LaMelo Ball, não pode fazer isso sozinho na derrota na Copa da NBA para o Bucks de Damian Lillard

Damian Lillard marcou 27 pontos, Malik Beasley adicionou 20 e o Milwaukee Bucks superou um esforço de 37 pontos de Bola LaMelo para vencer o Charlotte Hornets 130-99 na noite de sexta-feira e permanece invicto em Torneio da temporada da NBA jogar.

Giannis Antetokounmpo fez 16 pontos, nove assistências e oito rebotes para o Bucks, que venceu três vitórias consecutivas. Beasley teve seis 3s e Lillard cinco quando o Bucks acertou 22 de 45 além do arco e superou o Hornets por 38-18 no quarto período.

Hornets LaMelo Ball dirigindo maluco capturado pela câmera

“Adorei como compartilhamos e movimentamos a bola e procuramos um pelo outro”, disse o técnico do Bucks. Adriano Griffin disse. “Isso é o que temos enfatizado na última semana, e é uma maneira divertida de jogar. Giannis realmente liderou isso e estava espalhando isso por aí e estávamos conseguindo arremessos abertos”.

A vitória de Milwaukee marca um confronto em 28 de novembro em Miami contra o Aquecero único outro time invicto em Grupo Leste B no que pode determinar quem avançará para a fase eliminatória de eliminação simples. Ambas as equipes estão 2 a 0 no torneio.

Griffin disse que deixou seus titulares em jogo no quarto período com uma grande vantagem para ajudar no diferencial de pontos do Bucks no torneio, que irá determinar o time curinga em cada conferência. Lillard seguiu um jogo de 37 pontos contra Toronto com mais um forte desempenho.

Ele acredita que isso se deve em parte ao fato de ter sido autorizado a jogar todo o primeiro quarto em cada um dos últimos dois jogos – algo que ele fazia rotineiramente com o Portland Trail Blazers. Lillard disse que abordou Griffin sobre a ideia no início da semana e ele concordou em tentar.

“Acho que isso foi muito útil nos últimos jogos porque me deu mais tempo para ver as coberturas e o que está acontecendo e ser capaz de me afirmar”, disse Lillard. “Consigo ter mais impacto na direção do jogo e também melhorar um pouco dessa forma.”

Miles Bridges retorna à ação pelo Hornets

Charlotte Pontes de Milhas parecia forte em seu primeiro NBA ação em 583 dias, marcando 17 pontos em 6 de 13 arremessos em 33 minutos. Bridges perdeu toda a temporada passada e cumpriu suspensão de 10 jogos no início deste ano por seu papel em um incidente de violência doméstica em 2022.

Bridges foi aplaudido quando entrou em jogo no primeiro quarto e uma comemoração ainda mais alta quando acertou seu primeiro pullup jumper, ajudando o Hornets a construir uma vantagem de 13 pontos no primeiro tempo.

“Sinto falta desses fãs e não sabia o que esperar”, disse Bridges. “E eles sentem minha falta. Então fiquei feliz por poder sair e poder jogar.”

O Bucks começou a se afastar no terceiro quarto, atrás de uma enterrada com uma mão de Lillard e um escanteio 3 de Beasley após uma alimentação de Antetokounmpo. Poucos minutos depois, Lillard acertou um 3 e Pat Connaughton perfurou um 3 de escanteio e a vantagem estava em 14.

O Hornets reduziu a vantagem para seis no início do quarto em um Bridges ‘e-1, mas o Bucks irrompeu a partir daí com uma sequência de 17-2 e construiu uma vantagem de 33 pontos atrás de uma barragem de 3s.

Cubra isso, LaMelo Ball

Ball chegou a ponto de igualar o recorde de sua carreira. Ele fez isso usando uma bandagem azul para encobrir uma “SE“tatuagem logo abaixo da orelha esquerda. A tatuagem viola as regras da NBA contra a exposição de logotipos comerciais nos corpos dos jogadores. As iniciais “LF” são abreviações de La França, que é o nome do meio do armador e sua nova marca de roupas. Após o jogo, Ball encaminhou todas as dúvidas para sua equipe administrativa.

A SEGUIR

Dinheiro: Hospede o Dallas Mavericks no Sábado à noite.

Vespas: Hospede o Knicks de Nova York no sábado à noite como parte de uma homestand de cinco jogos.