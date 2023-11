O guia definitivo para data rooms virtuais

Uma sala de dados virtual é uma ótima ferramenta se você deseja armazenar documentos confidenciais on-line com segurança e aproveitar benefícios como colaboração produtiva e segura entre as partes interessadas no desenvolvimento de um ambiente de negócios. Os próximos anos serão muito interessantes para a indústria global de fusões e aquisições, uma vez que o boom da IA ​​já está em pleno andamento. Os espaços de dados virtuais modernos geralmente desempenham um papel importante em vários processos de negócios.

As empresas têm utilizado cada vez mais a Internet para colaboração já há algum tempo, mas a pandemia de Covid-19 trouxe as tecnologias digitais para o primeiro plano. As habituais viagens de negócios, serviços de entrega de documentos e reuniões pessoais pararam repentinamente e as pessoas começaram a aproveitar todas as vantagens da Internet como nunca antes. À medida que os negócios voltam para o mundo virtual, muitos ambientes de negócios continuarão a usar ativamente tecnologias de data room virtual para dar suporte eficaz aos negócios. Muitas pessoas (empreendedores e gestores de projetos) perceberam que já existem grandes tecnologias, como salas de dados virtuais (VDRs), que podem substituir ou melhorar os processos de negócios existentes. Neste artigo, explicamos o que é o melhor provedor de data room do Brasil e de Portugal, como funciona e, o mais importante, como pode ajudá-lo a simplificar e agilizar suas operações comerciais.

Qual é o espaço de dados virtual moderno e qual é o seu papel nos processos de negócios?

Simplificando, um VDR (ou sala de dados virtual, também conhecida como sala de negociação) é uma plataforma online altamente segura que utiliza ativamente um banco de dados online onde as empresas podem armazenar e compartilhar informações confidenciais. O armazenamento online pode ser configurado para que os usuários possam visualizar o conteúdo, mas com restrições como “Não copiar” ou “Não imprimir”. Os VDRs são usados ​​em muitas situações, especialmente em transações complexas, como transações financeiras, fusões e aquisições, onde as pessoas compram e vendem empresas e é necessária a devida diligência. As empresas costumam usar salas de dados virtuais modernas para armazenamento seguro e compartilhamento ativo de documentos usados ​​para fins complexos e confidenciais.

As salas de dados virtuais são ideais para projetos complexos e processos de negócios que exigem a divulgação segura e o compartilhamento de documentos confidenciais com terceiros fora da empresa:

Na verdade, as salas de dados virtuais são ideais para qualquer documento que você precise nas áreas financeira, jurídica, tributária, RH, propriedade intelectual e muito mais;

Todos os dados confidenciais devem ser armazenados e protegidos de forma segura e apenas pessoas autorizadas devem ter acesso aos mesmos;

acesso seguro aos dados virtuais de qualquer lugar significa acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, reduzindo o risco de erro humano que pode invalidar transações ou colocar o seu negócio em risco.

Quem usa espaço de dados virtual?

As salas de dados virtuais modernas substituem as salas de dados físicas tradicionais e são usadas em setores completamente diferentes. No entanto, são particularmente populares entre executivos e gestores de projetos nos setores de serviços jurídicos e financeiros, bem como entre empresas de ciências biológicas em todo o mundo. O principal é armazenar e compartilhar dados confidenciais com segurança. Bancos e consultores de investimentos utilizam soluções VDR para facilitar transações de fusões e aquisições e processos de due diligence. Os escritórios de advocacia usam salas de dados virtuais para compartilhar documentos de forma segura com equipes internas, clientes e terceiros. As empresas de capital privado e de capital de risco utilizam a funcionalidade VDR disponível para compartilhar informações confidenciais com parceiros, auditores e holdings. As organizações de ciências biológicas, incluindo empresas de biotecnologia e farmacêuticas, estão a aproveitar as capacidades das salas de dados virtuais para partilhar dados clínicos e propriedade intelectual, evitando a fuga de dados.

Melhorando a segurança e gerenciando informações confidenciais no VDR atual

O VDR fornece proteção refinada e permite que diferentes grupos tenham diferentes níveis de acesso a diferentes níveis da sala de dados virtual. Essa abordagem granular oferece controle real sobre o que as pessoas veem e total confiança de que suas informações confidenciais (ou as informações confidenciais de seus clientes) estão completamente protegidas. Sua equipe principal tem acesso a tudo. Os banqueiros vêem apenas o lado bancário e os seus engenheiros vêem apenas o lado técnico. Além de restringir o acesso, você também pode controlar quando os usuários podem visualizar seu espaço de dados virtual e restringir atividades como impressão, captura de tela, upload e cópia de documentos. A sala de dados virtual é muito segura e pode ser monitorada de perto, ao contrário do Dropbox, onde você pode fazer o que quiser com acesso ao seu conteúdo. Isto é muito importante quando o acesso deve ser estritamente limitado para evitar quaisquer atividades fraudulentas, porque todos os dados confidenciais que são carregados na sala de dados virtual estão protegidos de forma segura.