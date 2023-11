O headliner do UFC 295, Jiri Prochazka, aborda o drama de Jamahal Hill: ‘Por favor, seja honesto consigo mesmo’

O ex-campeão meio-pesado do UFC Jiri Prochazka luta no sábado para reconquistar o título que perdeu devido a lesão e está focado em vencer Alex Pereira no UFC 295.

Houve muitas oportunidades de perder o foco, e Prochazka não está se envolvendo no drama em torno do título dos meio-pesados. Jamahal Hill ainda está listado como campeão no site do UFC, mas ainda acredita que é o campeão por direito na luta pelo título vago.

“Sim, claro [I feel like the champ]”, disse Prochazka na segunda-feira A hora do MMA. “Tenho que encarar assim, porque é minha mentalidade direcionar para esse sentimento, para mostrar que sou o campeão.”

Hill reivindica o trono como o segundo campeão consecutivo forçado a abrir mão do cinturão devido a uma lesão. A lesão no calcanhar de Aquiles que o deixou de lado após conquistar o título vago em janeiro acabará cicatrizando, e ele deverá enfrentar o vencedor de Prochazka x Pereira.

Hill foi enfático sobre sua posição na divisão, dizendo que seu desempenho na conquista do título contra Glover Teixeira foi mais forte que o de Prochazka. Ele também disparou contra Prochazka e Hora do MMA anfitrião Ariel Helwani pelo que ele acreditava ser um tratamento injusto.

Prochazka estava ouvindo e não gostou de ser alvo de outro lutador.

“Não foi legal”, disse ele. “Os caras gostam de conversar – apenas conversar. Mas, por favor, seja honesto consigo mesmo ao falar sobre os outros. Posso falar a verdade só sobre mim, porque não sei de tudo. Eu sei tudo sobre mim e sou honesto comigo mesmo, então posso falar apenas por mim.

“Esses caras, não estou falando muito a sério, porque se você realmente conhece o verdadeiro poder do mundo, não só você fala, não só para o mundo, para fora, mas também fala para dentro, para si mesmo. Se você não está entregando sua vida a cada palavra, então ela está começando a não ser pura. É isso que eu não gosto nos caras, nos outros lutadores. Alguns lutadores levam muito a sério o que falam, e muitos deles não se importam. Eles apenas falam.”

Prochazka falou longamente sobre as escolhas que faz para manter a honra no esporte da luta profissional. Muito disso se resume a ser fiel às suas palavras e ações.

“Para mim, o que estou fazendo, o que estou dizendo e tudo mais, esse é o meu estilo de vida”, disse ele, “Isso é tudo. Gosto de fazer isso com tudo, como se não sobrasse nada. Este é o meu último momento. É por isso que gosto de ter esse penteado, ao vivo do samurai [text]. Ajuda-me a estar 100% aqui e agora e a falar a verdade, comigo mesmo e com os outros.”

Embora não goste de conversa fiada, Prochazka não guarda rancor de Hill. Eventualmente, eles se enfrentarão na jaula e as coisas serão muito mais simples.

“Eu sei que Jamal falou sobre mim, muitas coisas ruins, muitas coisas boas, não importa para mim”, disse ele. “Gosto dele, gosto dos outros caras da categoria. Vou apenas mostrar que sou o melhor da categoria.”