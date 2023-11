DO horário de verão (DST) está definido para terminar no Estados Unidos no domingo, 5 de novembro, pois os relógios atrasarão uma hora, resultando em menos luz do dia à noite à medida que o país faz a transição para o horário padrão.

A prática de mudar os relógios tem sido objeto de debate há muito tempo e esforços para acabar com o horário de verão foram propostos no passado.

Este ano, os relógios serão atrasados ​​no dia 5 de novembro às 02h00 locais, marcando o retorno ao Horário Padrão, o que resultará em pôr do sol mais cedo.

O que é o horário de verão?

O horário de verão, uma prática observada por vários países da América do Norte e da Europa, envolve adiantar os relógios em uma hora na primavera e atrasá-los no outono.

Esta prática originou-se durante a Primeira Guerra Mundial, quando foi introduzida para conservar energia. A Alemanha foi o primeiro país a adotar o horário de verão, e os Estados Unidos o seguiram em março de 1918.

O Uniform Time Act de 1966 tornou a mudança do relógio semestral uma prática permanente.

Embora o Havaí e o Arizona sejam os únicos dois estados que não observam o horário de verão, há exceções, como a nação Navajo no Arizona, que segue o horário de verão.

Vários territórios dos EUA, incluindo Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e Ilhas Virgens, não observam o horário de verão.

Alguns estados, como Oregon e Washington, aprovaram leis para estabelecer o horário de verão durante todo o ano, mas essas mudanças exigem a aprovação do Congresso para serem implementadas.

O horário de verão será permanente?

Em 2022, o Senado dos EUA aprovou a Lei de Proteção ao Sol, que visava tornar o horário de verão permanente.

No entanto, o projeto foi reprovado na Câmara dos Deputados e expirou no final do ano.

Em março, o senador Marco Rubio reintroduziu a Lei de Proteção ao Sol, uma lei que visa estabelecer o horário de verão permanente durante todo o ano.

Embora o projeto tenha registado progressos em 2022, quando foi aprovado por unanimidade pelo Senado, não avançou significativamente na Câmara dos Deputados, e a versão de 2023 ainda está pendente na Comissão do Senado.