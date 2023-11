O impacto da fantasia da nova lesão da estrela da Indy Jonathan Taylor

Tele Colts de Indianápolis na terça-feira sofreu um golpe em suas esperanças nos playoffs, quando o astro running back Jonathan Taylor foi descartado pelo menos nas próximas duas semanas após ser submetido a uma cirurgia no polegar.

Taylor pareceu virar a esquina em sua temporada repleta de lesões na semana 12, quando marcou dois touchdowns na vitória em casa por 27-20 sobre Baía de Tampamas o primeiro NFL O campeão do Rush agora está afastado dos gramados pelo menos nos próximos dois jogos, que são contra o Titãs do Tennessee e a Cincinnati Bengals.

Felizmente para o Coltseles têm outro zagueiro capaz à sua disposição, e sua carga de trabalho acaba de ficar um pouco maior na reta final da temporada regular.

Musgo para assumir

Se você joga futebol fantasia e confia em Taylor acumular jardas nas últimas semanas, é hora de você tirar a poeira ou encontrar alguma maneira de adquirir Zack Moss – A substituição de Taylor no Índia ofensa.

Musgo começou a temporada como Colts‘ começando a correr de volta enquanto Taylor terminava uma temporada na reserva por lesão. Em 10 jogos nesta temporada, ele superou Taylor e marcou mais touchdowns – suas 672 jardas no solo e cinco pontuações são os melhores de sua carreira. E para um time que gosta de correr a bola como Indy, Moss espera receber bastante queimadura nas próximas semanas, com os Colts em busca de sua terceira participação nos playoffs em nove temporadas.

O retorno potencial de Aaron Rodgers pode ser significativo na busca pelos playoffs da AFC

Aaron Rodgers se recusa a dizer se retornará em 2023O Show de Pat McAfee / Twitter

Chances de playoff dos Colts

O Colts‘vitória emocionante sobre o Bucaneiros no domingo elevou seu recorde para 6-5 e empatou com o Houston Texanos para o segundo lugar no AFC Sul – complicando ainda mais a corrida caótica pelos playoffs.

Na lotação AFC imagem dos playoffs, uma seqüência de vitórias – ou derrotas – pode ser a diferença. Apenas um jogo na classificação separa cinco times – incluindo os Colts, que ocupam a sétima e última vaga nos playoffs da conferência na semana 13. E com 43 por cento de chances de quebrar o campo de sete, os Colts esperam Taylor se recupera no período mais curto desse cronograma de três semanas para ter a melhor chance possível.