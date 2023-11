O impulso tardio da imprensa de Brie Larson não é suficiente para salvar a bilheteria de ‘The Marvels’

A atriz – que interpreta o papel principal em “The Marvels” – recebeu luz verde de Kevin Feige e companhia. para chegar ao tapete vermelho para a estreia de seu último filme de super-heróis … sem mencionar um comercial de TV no ‘The Tonight Show’ com Jimmy Fallon, que a apertou às 11 horas.

Sua aparição noturna foi tão boa quanto você poderia imaginar… ela falou sobre o filme, o diretor, o estúdio – tudo que você poderia querer mencionado antes do lançamento do filme. Infelizmente, porém… isso não parece ter aumentado o interesse em seu projeto.

De acordo com estimativas de bilheteria, “As Marvels” está a caminho de uma estreia doméstica terrível – para os padrões da Marvel – com especialistas dizendo que está a caminho de arrecadar entre US$ 47 e US$ 52 milhões.