O incrível pedido de Susan Sarandon e seu filho para um vídeo dela “com os seios para fora”.

Miles Robbinsfilho da renomada atriz Susan Sarandonexpressou seus pensamentos sobre um vídeo seminu de sua mãe que foi compartilhado nas redes sociais.

Em mensagem postada na plataforma X, Robbins revelou uma preocupação pessoal que o afeta profundamente e ele não quer mais que o vídeo que mostra os seios de sua mãe seja compartilhado.

Ele também mostrou gratidão aos seguidores de sua mãe pelo apoio após seu polêmico discurso sobre o conflito Israel-Palestina, que lhe custou a demissão de Hollywood.

Robbins escreveu: ‘Ok, estou muito grato por ver as pessoas no Twitter defendendo minha mãe nesta nova era da lista negra macarthista, mas você pode, POR FAVOR, parar de usar o clipe dela penteando o cabelo com os seios para fora?’

Apesar de Miles RobbinsA pedido, muitas pessoas nas redes sociais aproveitaram a mensagem como uma oportunidade para elogiar a atriz após a publicação de um vídeo de pouco mais de 10 segundos no qual ela é vista usando uma roupa que mal cobre os seios.

Sarandon abandonou sua agência

Um porta-voz da United Talent Agency informou esta semana que Sarandon, cinco vezes indicado ao Oscar, não é mais representado pela agência.

A saída de Sarandon da UTA ocorreu após comentários que ela fez sobre Israel, mais recentemente em uma aparição em 17 de novembro em um comício pró-Palestina em Nova York.

“Há muitas pessoas que têm medo de ser judias agora”, Sarandon disse de acordo com o New York Post. “E eles estão começando a ter uma ideia de como é ser muçulmano neste país, tão frequentemente sujeito à violência”.

Lenda de Hollywood, Susan Sarandon, presa por ‘conduta desordeira’ durante protesto em Nova York

Os comentários relacionavam-se com as reacções à guerra entre Israel e o Hamas, que começou em 7 de Outubro. O conflito causou divisão em todo o mundo, com pessoas a escolher e a defender apaixonadamente qualquer lado que considerassem moralmente correcto.

Assistiram-se a protestos massivos, em alguns países, com cerca de 100.000 pessoas a marchar em resposta à guerra, enquanto se regista que os crimes de ódio relacionados com as comunidades muçulmana e judaica estão a aumentar.