O joalheiro Jean Dousset afirma que os diamantes cultivados em laboratório são idênticos aos diamantes naturais

Novidades… diamantes cultivados em laboratório são diamantes REAIS e não há realmente nenhuma diferença entre rochas artificiais e suas contrapartes naturais… de acordo com um joalheiro famoso.

Jean Doucet descendente do fundador da Cartier Louis François Cartier juntou-se a nós no “TMZ Live” na sexta-feira e nos ensinou sobre diamantes cultivados em laboratório … explicando por que eles são realmente um diamante em todos os sentidos.

JD diz que mesmo os gemologistas mais experientes não conseguem distinguir entre diamantes cultivados em laboratório e diamantes naturais… e ambos são classificados na mesma escala sob as mesmas regras e princípios.

É muito interessante considerar… visto que há controvérsia em torno dos anéis de noivado atualmente. Com base no que Jean está nos contando aqui, parece que um homem seria capaz de passar com segurança um anel de noivado de diamante cultivado em laboratório como natural e a mulher nunca saberia.