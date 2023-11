O jogo entre Chiefs e Dolphins na Alemanha foi “fraudado”, dizem os fãs

Tpolêmica foi constante durante todo o fim de semana em torno do jogo entre o Chefes de Kansas City e a Golfinhos de Miami, e o desempenho dos árbitros não foi exceção. Muitos fãs chegam a afirmar que o Semana 9 da NFL jogo realizado em Alemanha foi fraudado em favor do Chefes.

O estatísticas finais são claros: os árbitros chamaram 15 pênaltis no total, dos quais seis foram para o Golfinhos e nove para o Chefes. Miami equipe perdeu 45 jardas devido aos pênaltis, e Cidade de Kansas equipe perdeu 69.

Apesar disso, muitos fãs estão convencidos de que existe uma instrução para o “zebras” favorecer Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City.

Embora a equipe perdido um jogo na semana passada em que era favorito contra o Denver Broncoso mais teimoso “teóricos da conspiração” afirmar que o Liga não poderia deixar seu querido menino, Mahomesperder duas semanas seguidas. Patrício lançou dois touchdowns, e o Chefes venceram por 21-14.

O que os árbitros não viram

Talvez o que mais influenciou o humor do treinadores de poltrona foi a peça em que Chefes zagueiro L’Jarius Sneed colocou as mãos na máscara e capacete de Golfinhos receptor Monte Tyreeksem os juízes jogando bandeira.

O televisão As transmissões mostraram diversas vezes a reprise da peça em que o infração foi visto claramente, o que inflamou os espíritos dos fãs.

Quarterback Tua Tagovailoa também foi objeto de duas omissões controversas. O primeiro foi um golpe tardio que ele reivindicou sem o árbitros prestando atenção e uma penalidade por aterramento intencional que interrompeu um bom Golfinhos série ofensiva.

Os chefes também não tinham tudo com eles

Mas Mahomes não escapou da aparente cegueira do árbitros qualquer. O Cidade de Kansas o quarterback reivindicou com raiva um golpe que recebeu fora do campo depois de correr com a bola, mas não foi sancionado pelo árbitros.

O Chefes O chamador reclamou de várias decisões de arbitragem, o que também provocou reações iradas em mídia socialespecialmente contra o quarterbackque foi repetidamente chamado de “Chora bebê” por suas reclamações.