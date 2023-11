O life coach de Dana White revela o dramático processo de transformação que salvou sua vida

vocêPresidente do FC Dana Branco estava passando por um problema pelo qual a maioria dos americanos passa durante a vida. Ele parecia extremamente acima do peso, inchado e não parecia confortável com seu próprio corpo. A pandemia de Covid-19 foi um alerta para ele e para muitos outros que sofriam de excesso de peso. Mas a maneira como ele perdeu todo aquele peso teve muito mais a ver com seus próprios hábitos do que qualquer outro programa de condicionamento físico que você encontrará no mercado. Também, Dana Branco já está registrado que critica os médicos por não terem a menor ideia de como ensinar as pessoas a permanecerem saudáveis ​​e a terem vidas longas. O que Dana White fez realmente parece ter mudado sua vida, já que ele perdeu mais de 13 quilos em questão de 10 semanas. Mas como ele fez isso?

Dana White mostra seu novo corpo incrível após 86 horas de água

Dana White ouviu o técnico Gary Brecka

O biólogo humano Gary Brecka não é médico, ele é conhecido como um biohacker que pode explorar o potencial oculto de qualquer ser humano. No mundo de hoje, estes biohackers são frequentemente criticados por médicos regulares, mas os seus resultados falam mais alto que palavras. Antes de Brecka começar a treinar Dana White, o presidente do UFC tinha mais 10 anos de expectativa de vida. Depois de terminar sua transformação, Brecka o ajudou a acrescentar mais 30 anos à sua vida, desde que permanecesse nesta forma. Mas qual é o grande segredo? Brecka esteve recentemente no ‘The Joe Rogan Experience’ para falar sobre o processo pelo qual Dana White passou. Suas revelações são incríveis.

Aqui está o que Brecka disse: “Acho que dar a ele uma expectativa de vida apenas validou isso para ele. Isso realmente colocou isso na cara dele. Isso é algo que você pode calcular. não parece tão distante. Acho que a pressão arterial dele estava entre 160 e 110. Quero dizer que estava muito alta e consistentemente alta. No caso de Dana White, ele foi diagnosticado com hipertensão idiopática, que ele essencialmente não tinha. Ele estava sendo medicado para isso. , ele estava medicado para isso há quinze anos. Ele realmente não tinha hipertensão, não havia nada realmente errado com ele. Seu corpo não conseguia quebrar a homocisteína. Nós apenas lhe demos um aminoácido simples chamado Trimetilglicina, um aminoácido ácido que você pode obter na prateleira. O que ele fez foi compensar essa deficiência genética. Essa falta de código para quebrar a homocisteína. Seu corpo começou a metilar para quebrar a homocisteína. “