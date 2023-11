O México sediará o Miss Universo 2024: Quando será realizado o concurso de beleza?

Adepois do grande Miss Universo 2023 edição, foi anunciado qual país sediará a edição do próximo ano. A comissão organizadora do concurso internacional de beleza revelou que o México será o local onde acontecerá a próxima cerimônia.

Uma vez Senhorita Nicarágua foi coroado vencedor do Miss Universo 2023, o evento não perdeu a oportunidade de compartilhar que será o México quem receberá o bastão como organizador da próxima edição.

Novas regras para o Miss Universo 2024

Com o triunfo de Sheynnis Palacios, este ano terminou com o concurso que se tornou um verdadeiro padrão de beleza e, acima de tudo, para mostrar ao mundo o poder da mulher. E isso se tornou muito mais valioso, já que as regras foram modificadas em 2021, agora os olhos do mundo inteiro estão mais do que nunca voltados para o que acontece no Miss Universo.

Além disso, para 2024, o Miss Universo confirmou outra mudança importante, já que poderão participar mulheres entre 18 e 28 anos no dia 1º de janeiro do ano em que irá competir. É por isso que, a partir da edição de 2024 do Miss Universo, o limite máximo de idade será eliminado.

Miss Universo 2024 será realizada no México

Nos últimos minutos do evento, as apresentadoras do concurso de beleza surpreenderam com uma novidade, ao revelarem que o novo local do Miss Universo 2024 é o México.

Isto também foi anunciado por Danilo Carreiraque à frente do Miss Universo 2023 anunciou a grande novidade que esquenta o que será o Miss Universo 2024.

Que dia será o Miss Universo no México 2024?

O México sediará esta cerimônia de Miss Universo em sua próxima versão, que foi anunciada oficialmente como 28 de setembro do ano seguinte, 2024.