O modelo OnlyFans Joshua Hopkins briga em Nobu Bahamas, é preso e encarcerado

Modelo OnlyFans e veterano de combate Josué Hopkins passou parte de suas férias nas Bahamas na prisão – o cara foi preso por seu papel em uma briga no Nobu, e toda a luta está em vídeo.

O TMZ obteve imagens de Joshua brigando com outros clientes dentro de Nobu Bahamas, em Paradise Island, e você o vê dando socos e chutes… mas também há uma mulher quebrando um copo na cabeça de Joshua!

A briga aconteceu bem no meio da grande sala de jantar do Nobu, na frente de dezenas de convidados e funcionários chocados… alguns até tentaram acabar com a briga, sem sucesso.