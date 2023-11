O novato dos Eagles, Jalen Carter, esclarece rumores sobre furtos em lojas

Filadélfia Eagles‘ estrela do ataque defensivo novato, Jalen Carter, abordou um incidente ocorrido no início desta semana envolvendo ele e uma mulher em uma loja Target. Segundo relatos, a mulher com Carter supostamente roubou mercadorias da loja. No entanto, Carter afirmou que o incidente foi “provavelmente apenas um mal-entendido”.

The Philadelphia Inquirer EJ Smith relatou que Carter e a mulher conversaram com um Alvo funcionários e policiais, mas não houve prisões e a polícia acabou não prestando queixa. O incidente tem circulado online, com alguns rumores sugerindo que Carter estava envolvido em furtos em lojas.

Apesar dos rumores, Carter permaneceu focado em seu ano de estreia nos Eagles. O tackle defensivo de 1,80 m tem tido uma temporada tremenda, registrando quatro sacks e dois fumbles forçados em uma função rotativa.

As águias têm atualmente o melhor registo do futebol (8-1) e vão enfrentar a defesa Campeões do Super Bowlo Chefes de Kansas Cityem uma revanche do Super Bowl 57 na noite de segunda-feira.

Os fãs o apoiaram nas redes sociais

A atitude positiva e a dedicação de Carter ao seu time não passaram despercebidas aos torcedores dos Eagles. Muitos recorreram às redes sociais para mostrar seu apoio ao novato.

Um fã twittou: “Jalen Carter é uma fera em campo e um ato de classe fora do campo. Não tenho dúvidas de que ele continuará a nos deixar orgulhosos como uma Águia”.

Outro fã escreveu: “Estou muito orgulhoso de Jalen Carter! Ele está lidando com esta situação com muita graça e maturidade. Ele será uma estrela nesta liga nos próximos anos”.

A capacidade de Carter de manter o foco apesar dos rumores e da atenção negativa é uma prova de seu caráter e ética de trabalho. À medida que ele continua a se destacar na NFL, fica claro que ele tem o apoio de seu time e dos fãs.

Nas palavras do próprio Carter: “Estou apenas focado em jogar futebol e ajudar meu time a vencer. Todo o resto se resolverá sozinho”.