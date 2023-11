O novo técnico de Las Vegas, Antonio Pierce, explica seu tratamento incomum aos jogadores do time de treino

Tele Invasores de Las Vegas treinador interino, Antonio Piercetem recebido elogios dos fãs devido à mudança cultural na qual vem trabalhando em Las Vegas.

Os jogadores também elogiaram perfurar depois que a equipe disparou Josh McDanielse Hunter Renfrow acredita que o Invasores pode voltar a se divertir novamente.

Raiders Mark Davis foi agradecido por demitir Josh McDaniels – Vídeo

Renfrear está satisfeito com as mudanças na equipe técnica e com a decisão de seguir em frente Josh McDanielssentindo que finalmente pode voltar a gostar do futebol.

Ele experimentou uma queda significativa na produção durante McDaniels‘ mandato, mas, após sua demissão, Renfrear espera que as coisas possam mudar para ele.

“Posso simplesmente me divertir jogando futebol novamente e não apenas pisar em ovos em todos os lugares, apenas ir lá e curtir jogar como se fôssemos crianças”. Renfrear notado na semana passada.

“Eu acho que com Antonio Pierce ser um jogador e ter uma energia diferente, é simplesmente diferente.”

O tratamento de Antonio Pierce aos jogadores do time de treino

No fim de semana, os torcedores notaram que os jogadores do time de treino estavam afastados durante o jogo, e perfurar a razão por trás desta decisão.

“Eles conseguiram um Invasores uniforme, esses caras estouram o rabo”, disse ele.

“Todo homem está lá. Você está no time, você faz parte do time, você está lá no dia do jogo.

“A forma como praticamos esses dois dias e o que lhes pedimos que façam, eles merecem estar ao nosso lado, eles conquistaram esse direito”.