O novo técnico dos Raiders, Pierce, elogia Garoppolo pela reação ao banco

EUtreinador interino Antonio Pierce está rapidamente colocando sua marca na pulverização catódica Invasores de Las Vegas. Apenas alguns dias depois de tomar o bastão Josh McDaniels‘disparando, perfurar anunciou que o bem remunerado Jimmy Garoppolo irá para o banco – possivelmente até o final de 2023 NFL temporada – enquanto o Invasores veja de perto o quarterback novato Aidan O’Connell.

Garoppoloum chamador de sinal experiente que jogou em um Super Bowlenfrenta um futuro incerto em Las Vegas. Mas Pierce elogiou na sexta-feira o jogador de 32 anos como um verdadeiro profissional pela forma como lidou com a conversa informando-o de seu rebaixamento.

Pierce: Garoppolo entende a decisão

Falando aos repórteres na sexta-feira, perfurar discutiu a conversa “sensível, mas direta” que teve com Garoppolo esta semana depois McDaniels e gerente geral David Ziegler foram dispensados ​​de suas funções.

Você é sensível a isso, mas é direto. Você simplesmente corta pela raiz, o que nós fizemos. Conversamos sobre isso como homens adultos. Antonio Pierce

McDaniels e Ziegler deu luz verde à chegada de Garoppolo à agência gratuita com um contrato de três anos no valor de mais de US$ 72 milhões. Ele respondeu lançando apenas sete touchdowns contra um NFL-piores nove interceptações. O 3-5 Invasores não parece mais ter a intenção de chegar aos playoffs este ano em meio a 20 anos de trabalho árduo, e Las Vegas está esperançoso de que O’Connell – uma escolha de quarta rodada de Purduepode ajudar a liderar o renascimento da franquia.

E se O’Connell tiver dificuldades?

O’Connell apareceu em dois jogos nesta temporada. Ele começou o Invasores‘ Derrota na semana 4 para o Carregadores de Los Angeles, contra quem lançou uma interceptação e perdeu dois fumbles. Se O’Connell tiver dificuldades semelhantes nos próximos jogos – ou, pior, sofrer uma lesão grave, Garoppolo poderia estar de volta ao centro.

“No final das contas, Jimmy está no nosso time,” perfurar disse. “Jimmy ainda é capitão. Jimmy ainda é um líder. Tenho certeza de que, em algum momento, Jimmy terá a bola nas mãos novamente. Coisas acontecem. É a Liga Nacional de Futebol. Você nunca vai dizer: ‘São 100′. por cento é assim que vamos fazer.’ As coisas podem acontecer.”

Os Raiders hospedam o 2-6 Gigantes de Nova York no domingo, seguido pela caça ao curinga Jatos de Nova York na semana 10 e uma visita a Miami para assumir o Golfinhos na semana 11.