O pai de Brittany Mahomes e Tom Brady acusado de ser mesquinho com dicas após a história viral do Tiktoker

A usuário de mídia social adotou o TikToker Jéssica O’Connorvídeo para acusar Tom Brady Sr.., pai de NFL lenda Tom Bradyde deixar uma gorjeta de US$ 50 em uma conta de jantar de US$ 2.000, o que implica que é menos de cinco por cento.

O comentário surgiu durante uma discussão sobre hábitos de gorjeta, incluindo alegações contra Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomespor supostamente não ter dado boas gorjetas em um restaurante de West Hollywood em 2021.

Brittany Mahomes é chamada de ‘desrespeitosa’ pelo TikToker

Gerando polêmica

Os vídeos de O’Connor geraram polêmica, com fãs expressando opiniões nas redes sociais sobre os comportamentos de gorjeta de Tom Brady Sr. e Brittany Mahomes. Não está claro se Tom Brady esteve presente durante o jantar mencionado.

“Eu era garçonete, barista, bartender. Desempenhei todas as funções e acredito que Brittany estava na cidade para comprar seu vestido de noiva”, disse O’Connor.

“Minha primeira interação com ela, ela acumulou mais de cem dólares. Ela estava com todo o seu grupo. Patrício não estava lá, mas acredito que a conta deles estava bem acima de cem dólares, talvez uns 130,00 de gorjeta.

“E isso acontece às vezes. Então eu estava disposto a deixar o primeiro passar e pensei, talvez ela simplesmente não gostasse de mim.

“Talvez tenha sido algo que eu disse. Mas eles ficaram lá por quase uma semana, eu acho, e não deram gorjeta a nenhum de nossos funcionários.

“E ela não apenas não deu gorjeta, ela foi genuinamente desagradável… e sempre me lembrarei que Brittany, eu só julgo as pessoas com base em seu caráter.

“E acho que uma das maneiras mais fáceis de julgar o caráter de alguém é como ele trata alguém em uma posição inferior à dele. E digamos apenas que o caráter é avaliado.”