O pai de Luis Diaz conta os horrores que viveu durante seu sequestro pelo ELN

AApós o período de 13 dias que o pai de Luis Díaz passado sequestrado pelo ELN (Exército de Libertação Nacional), falou à mídia sobre como era viver sob o comando do grupo subversivo e também explicou o que sente e pensa sobre seu futuro.

Um dia depois de ter sido libertado e resgatado pela delegação da ONU, pela Igreja Católica e por profissionais de saúde que verificaram o seu estado, Luís Manuel Díaz teve uma longa conversa com jornalistas. A recomendação que lhe foi dada foi que descansasse e esperava-se que anunciasse quando viajaria para Inglaterra, mas parece que isso não irá acontecer.

Confissões do pai de Luis Diaz sobre seu sequestro

Na companhia de Cilenis Marulanda, com quem foi sequestrado e libertado em meio à perseguição dos criminosos pelas autoridades, o pai de Luis Díaz falou sobre muitos assuntos delicados e delicados.

O que ele diz depois de 13 dias privado de liberdade pelo ELN

Pai de Luis Diaz divulga vídeo do ELN após ser sequestrado na Colômbia

“Acho que é um passo para que a paz na Colômbia seja um sucesso e para que todas as pessoas sequestradas tenham a oportunidade de serem livres e estar com suas famílias”.

Como foi a conversa com Luis Diaz após sua libertação?

“Desde ontem tive a oportunidade de chegar a Valledupar livre de todos os tropeços. Tive a oportunidade de cumprimentá-lo antes de ele jogar uma partida pelo seu clube (Liverpool contra Toulouse pela Liga Europa). já estava com a família. Eu disse para ele continuar, que as coisas não terminam aqui e que ele deveria ter muita força para se recuperar das coisas que aconteceram.”

O que os membros da guerrilha lhe disseram?

“Que eu deveria ficar tranquilo, que nada ia acontecer comigo, sabendo que sou uma pessoa humilde e querida na minha cidade, pelo trabalho que faço. .”

O que você sentiu durante os dias do sequestro com os integrantes do ELN?

“Eu vi, vivi, senti, que fizeram todo o possível para que eu fosse livre, com minha família e na minha cidade. E que toda a Colômbia ficasse tranquila, igual na Europa, meu filho”.

Você planeja sair da Colômbia?

“As minhas aspirações são ficar na minha cidade, porque na minha cidade tenho toda a minha família. Tenho o meu pai, a minha mãe enterrados e parte da minha família… estão todos em Barrancas. grande apoio, confio e tenho fé que a segurança me dará para estar em Barrancas.”

O que se sabe sobre o sequestro do pai de Luis Diaz, agora que ele foi libertado da prisão

Na mídia, descartou que tenha sido pago dinheiro pelo seu resgate, enfatizou que deveria continuar buscando um processo de paz e continuar na mesa de negociações com o ELN. E explicou algumas situações que confundiram seu sequestro, como sua chegada às mãos de integrantes da guerrilha após ser sequestrado por supostos criminosos comuns.

Qual foi a coisa mais difícil que você experimentou durante o sequestro?

“Foi muita pedalada, bastante difícil, muita montanha, muita chuva, muita peste. Não consegui dormir tranquilo, foi muito difícil, quase 12 dias sem dormir. não me sentia confortável. Nos primeiros dois ou três dias sofri por [lack of] comida, não tínhamos localização nem nada. Senti uma mudança depois de três dias, quando parecia que já estava nas mãos do ELN, eles conversaram comigo e me trataram de forma diferente”.

Disseram por que ele foi sequestrado ou se havia algo especial nesse ato criminoso?

“Ainda não consegui entender qual foi a causa do meu sequestro, entre eles disseram que não tenho problemas com ninguém, nunca tive problemas. Todo mundo me conhece, sou um lutador, um trabalhador, um pessoa de esforço, sacrifício, fé, esperança e um futuro lindo. Não há motivo para meu sequestro, não tenho conhecimento porque não há.”

Chamada ao país e mensagem sobre o ELN após o sequestro

“Eles são nossos irmãos. A todos os irmãos das montanhas, a todos os grupos legalmente e não legalmente constituídos, convido-os a refletir e a dialogar com o alto comando do nosso país para que a Colômbia, em três ou quatro anos, será um país de paz.”

O que vem a seguir para ele, sua comitiva e o próprio Luis Diaz?

“Olhar para qual é o futuro da Colômbia, dos nossos projetos e continuar trabalhando pela cultura e pelo esporte, como dizia o ‘slogan’ do meu irmão (candidato político). ).”