O pai de Taylor Swift mostra apoio aos Chiefs enquanto desfruta da Eras Tour com Travis Kelce

Taylor Swifto pai, Scott Kingsley Swiftfoi flagrado vestindo um Chefes de Kansas City cordão enquanto desfruta do Turnê Eras com extremidade apertada Travis Kelce – o novo namorado de sua filha – sob a tenda VIP no sábado na Argentina.

Kelce, 34 anos, provavelmente presenteou Scott com o cordão ao conhecê-lo pela primeira vez em Buenos Aires e, como um bom pai, ele o usou a noite toda para apaziguar o namorado de sua filha. Também é possível, entretanto, que Swift agora seja um fã dos Chiefs.

Filadélfia Eagles os fãs não ficaram felizes quando viram Taylor representando o equipamento do Chiefs quando ela começou a namorar Kelce.

Ela, assim como seu pai, eram fãs dos Eagles por serem nativas da Pensilvânia, mas é difícil não torcer pelos Chiefs, especialmente agora que Taylor está namorando uma estrela de Kansas City.

O pai de Travis Kelce e Taylor Swift se dão bem

Um vídeo compartilhado por Correio diário mostra Travis e Scott tendo uma conversa agradável enquanto curtem a música.

Eles estavam rindo juntos e pareciam estar se divertindo muito, assim como quando Taylor conheceu o pai de Travis.

Muitos vídeos de fãs também mostram Travis cumprimentando Swifties com um gesto de coração, comendo lanches e dançando as músicas de Taylor enquanto ela aponta para ele.