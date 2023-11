O perigo da CERVEJA sem álcool

A popularidade das cervejas sem álcool tem crescido nos últimos anos, sendo uma opção cada vez mais escolhida por aqueles que desejam desfrutar do sabor da cerveja, mas sem os efeitos do álcool.

No entanto, um novo estudo da Universidade Cornell revelou que essas cervejas podem não ser tão seguras quanto se pensava, devido à possibilidade de abrigar bactérias prejudiciais, como E.coli e salmonela.

As Descobertas do Estudo

Os pesquisadores da Universidade Cornell testaram três tipos diferentes de bactérias – E.coli O157:H7, Salmonella enterica e Listeria monocytogenes – em cervejas sem álcool e cervejas com baixo teor de álcool (menos de 2,5% de álcool por volume). Surpreendentemente, a cerveja sem álcool mostrou ser mais propícia ao crescimento dessas bactérias em comparação com as cervejas com baixo teor de álcool.

O estudo também revelou que a temperatura desempenha um papel crucial no crescimento das bactérias. A cerveja sem álcool mantida a temperaturas de 4 graus Celsius foi considerada relativamente segura.

No entanto, quando a temperatura subiu para 14 graus Celsius, as bactérias nocivas prosperaram.

Recomendações para a Produção de Cervejas sem Álcool

Diante dessas descobertas, a equipe de cientistas liderada pelo microbiologista alimentar Randy Worobo recomendou medidas para garantir a segurança das cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool.

Uma das recomendações é pasteurizar as cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool para alcançar a esterilidade comercial. A pasteurização é um processo que envolve o aquecimento da cerveja a uma temperatura elevada para eliminar as bactérias presentes.



Além disso, a filtragem estéril e a adição de conservantes também foram sugeridas como medidas adicionais para reduzir o risco microbiano.

Diferenças entre Cervejas com Alto Teor Alcoólico e sem Álcool

É importante ressaltar que a cerveja tradicional, com teor alcoólico mais elevado, parece ser imune à formação de bactérias, permitindo seu armazenamento em temperatura ambiente. No entanto, as cervejas com baixo teor alcoólico e sem álcool exigem atenção especial devido à sua maior vulnerabilidade ao crescimento bacteriano.

Os pesquisadores alertaram que a cerveja sem álcool é particularmente vulnerável se o pH for superior a 4,20. Portanto, eles recomendam que as cervejarias realizem análises específicas do pH e implementem medidas de processamento térmico para garantir a segurança dessas bebidas.

A Importância da Segurança Alimentar

Este estudo destaca a importância de manter rigorosos padrões de segurança na produção de cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool, considerando especialmente o aumento no consumo dessas bebidas nos últimos anos. A segurança alimentar é essencial para prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos e garantir a saúde dos consumidores.

Para evitar possíveis problemas de saúde, é fundamental que as cervejarias sigam as recomendações dos pesquisadores e implementem práticas adequadas de processamento térmico, como a pasteurização, a fim de eliminar qualquer risco de contaminação bacteriana.

Embora as cervejas sem álcool sejam uma opção atraente para aqueles que desejam evitar o álcool, é importante reconhecer os riscos associados a essas bebidas. O estudo da Universidade Cornell revelou que as cervejas sem álcool podem ser um terreno fértil para bactérias prejudiciais, como E.coli e salmonela.

Para garantir a segurança dessas cervejas, é crucial que as cervejarias adotem medidas adequadas de processamento térmico, como a pasteurização, a fim de eliminar qualquer risco de contaminação bacteriana. A segurança alimentar é fundamental para proteger a saúde dos consumidores e prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos.

Portanto, é essencial que a indústria de cervejas sem álcool leve em consideração as descobertas deste estudo e adote as recomendações dos pesquisadores para garantir a produção de cervejas seguras e de alta qualidade. Somente assim os consumidores poderão desfrutar dessas bebidas sem preocupações com a sua saúde.