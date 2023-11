O pessoal do Philadelphia Eagles provocou os fãs do Kansas City Chiefs após a vitória no Monday Night Football

Filadélfia Eagles treinador Nick Sirianni finalmente quebrou a seqüência de derrotas contra o Kansas City Chiefs, comemorando a tão esperada vitória na noite de segunda-feira.

Depois de três anos no comando incluindo uma derrota no Super Bowl LVII para Kansas City em fevereiro SíriosO momento triunfante de foi capturado em vídeo pela NBC Sports Philadelphia, embora ele não conseguisse controlar suas emoções.

Ele e sua equipe continuariam a insultar o Chefes de Kansas City torcedores que permaneceram dentro do Arrowhead Stadium.

Na filmagem, Sirianni exultante entregou uma mensagem aos fãs do Chiefs enquanto se dirigia ao vestiário após a vitória por 21-17, marcando seu primeiro sucesso em três tentativas contra o Kansas City. Com entusiasmo desenfreado,

“Ei, eu não ouço mais nada, fãs do Chiefs! Até mais!” enquanto caminhava pelo túnel sob as arquibancadas.

Outro clipe mostrou as provocações pós-jogo de Sirianni dirigidas aos fãs de Kansas City. Ao comemorar com um grupo de torcedores dos Eagles, ele os cumprimentou enfaticamente, gritando simultaneamente um desafiador “Até mais!” para a torcida local.

Patrick Mahomes perseguido por torcedor do Chiefs com mais um passe perdidoParker Johnson

Por que os Eagles ficaram tão entusiasmados com a vitória em Kansas City?

SíriosO comportamento enérgico de parecia contagiante, já que o cornerback do Philadelphia Dario Matar juntou-se à brincadeira.

Arrasaraparentemente zombando do golpe de machadinha executado pelos torcedores do Chiefs no Arrowhead Stadium, amarelou vários palavrões para a multidão.

“Foda-se essa merda,” Arrasar gritou enquanto saía do campo.

Ele então atraiu ainda mais a ira da multidão cada vez menor enquanto ficava na entrada do túnel por alguns segundos, ouvindo as vaias.

A vitória dos Eagles sobre os Chiefs ofereceu uma sensação de redenção após a derrota por 38-35 no Super Bowl no início do ano.

Embora os Eagles afirmassem que não eram movidos pela vingança, o prazer derivado da vitória era evidente. Sírios elogiou o desempenho corajoso e determinado de sua equipe.

“Quem quer que fosse ganhar aquele jogo iria fazê-lo de forma corajosa, suja, desagradável, todos esses adjetivos”, disse ele à Associated Press.