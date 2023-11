O presente de Natal exclusivo de Travis Kelce para Taylor Swift e Jason Kelce revelado

AÀ medida que a temporada de férias se aproxima, a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está adicionando um toque pessoal à sua entrega de presentes, especialmente para seu irmão Jason Kelce e sua namorada Taylor Swift.

De acordo com um Facebook postar por Nancy Rothoperadora de máquina de costura da Koch Sporting Goods em Cincinnati, OhioTravis fez um pedido especial para Universidade de Cincinnati camisetas de basquete, personalizadas para cada destinatário.

O suposto pedido incluía conjuntos para Travis e Jason Kelcejunto com dois amigos e Taylor Swift.

As camisas traziam toques individualizados, como o número 13 com “Rápido” nas costas e “Kelce” acima do número em outro.

Roth não revelou mais detalhes sobre o pedido.

Travis Kelce, um garoto de Ohio por completo

Travis Kelce conexão com o Universidade de Cincinnati é profundo, ao seguir os passos de seu irmão para jogar futebol pelo Ursos em 2008.

Refletindo sobre seu tempo em Cincinnati em um episódio de podcast com Jasão no início deste ano, Travis expressou seu carinho pela cidade, ressaltando que foi um período significativo de sua vida.

Em uma troca alegre com JasãoTravis, brincando, perguntou se eles estavam “banido” de Cincinnati depois de uma partida acirrada entre o Kansas City Chiefs e o Cincinnati Bengalas.

Travis assegurou seu compromisso com a representação da cidade, afirmando, “Estou repetindo isso o tempo todo, cara. Esse foi um ponto importante na minha vida.”

A camiseta do clube de strip de Travis levanta as sobrancelhas

Em meio à alegria do feriado e aos presentes personalizados, Travis Kelce se viu sob um holofote diferente.

Recentemente, ele gerou polêmica com sua escolha de traje – uma camiseta com os dizeres “Cavalo Louco 3 Las Vegas,” um clube de strip localizado perto do estádio dos Raiders em Las Vegas.

A mercadoria exclusiva do clube, usada por Kelcealimentou especulações sobre uma possível visita, embora não haja confirmação oficial de sua presença.

O Diário de Revisão de Las Vegas informou que a camiseta só está disponível para compra no clube e não é vendida online.

A polêmica em torno Kelce’s A escolha da moda adicionou uma nova dimensão à sua imagem pública, especialmente devido ao seu status de ícone esportivo e ao relacionamento de alto nível com Taylor Swift.