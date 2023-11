O presente de Vanessa Bryant para os Trojans USC de Bronny James em memória de Kobe

Vanessa Bryant decidiu presentear o Trojans USC algo muito especial em memória do seu falecido marido, Kobe Bryant.

Os Trojans são a equipe que Bronny Jamesfilho da atual Los Angeles Lakers estrela Lebron Jamesjoga e tem um nome que tem peso semelhante no basquete ao Kobe Bryant.

O gesto comemorativo de Novak Djokovic com Kobe desencadeia uma reação de Vanessa BryantMarca English

Vanessa presenteou o inédito Grinch reverso Kobe 6 tênis para a escola, custando 180 dólares. Eles estão programados para serem lançados um pouco mais tarde, em 2023.

As equipes masculina e feminina receberam um par de calçados, o que significa que o presente tem um grande valor financeiro.

Eles foram entregues na segunda-feira, antes do jogo de abertura, quando os homens da USC venceram Estado do Kansas 82-69 e quando alguns jogadores calçaram as chuteiras livres.

Atualização de saúde de Bronny James

Embora Bronny James é membro do Trojans USCele está atualmente se concentrando na recuperação após sofrer uma parada cardíaca no início do ano.

Ele não jogou no Estado do Kansas jogo e não está claro quando ou se ele estará de volta nesta temporada.