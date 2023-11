O primeiro ano de “Coach Prime” com o Colorado está quase acabando: cinco derrotas seguidas e “piadas de mamãe”

To romance entre Deion Sanders e o Búfalos da Universidade do Colorado fãs chegou oficialmente ao fim. Embora a seqüência de derrotas do time já tivesse criado um conflito entre o técnico e seus torcedores Sexta-feira a noite foi seu intervalo final.

Depois de sofrer a quinta derrota consecutiva, um 14-56 batendo contra o Pumas do estado de Washingtonum fã teve um ataque repentino de inspiração e desenrolou um banner que dizia “O treinador Prime dormiu com a mãe de Shedeur.”

Rolls-Royce de Shedeur Sanders é chutado: um vislumbre dos problemas de estacionamento de luxoRoberto Ortega

O quarterback do Buffaloes, Shedeur Sanders, filho de Deionteve que abandonar o duelo contra o Pumas devido a uma lesão com apenas 86 jardas em seis das 10 tentativas de passe. Na temporada, o sinalizador tem 3.230 jardas298 de 430 finalizações e 27 touchdowns.

Embora seu desempenho não tenha sido totalmente ruim, fãs já se ressentiram da falta de vence depois de um início explosivo de três vitórias consecutivas. Colorado está 4-7, com cinco derrotas consecutivas e seis derrotas nos últimos sete jogos.

A mídia social responde à piada

Colorado falta de vitórias e seu fraco desempenho no jogo contra Estado de Washington fez da faixa do torcedor o destaque da partida.

Com a mesa posta, o fãs não demorou muito para tornar a piada ainda maior: “Grande se for verdade”, “Preciso Informação“e” NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: Ele também dormiu com Shiloh mãe,” foram algumas das respostas à postagem que se tornou viral.

Vale lembrar que “Treinador Prime” tem cinco filhos: Deiondra31 e Deion Jr.. (29) com sua primeira esposa, Carolyn Câmaras. Com Pilar Biggers-Sanders ele compartilha Siló (23), Ela porta (21), e Shelomi (19).

O fim da temporada para os Buffaloes

Colorado só falta um jogo, no domingo, 25 de novembro contra o Universidade de Utah Utes.

Com o primeiro ano de seu tempo com o Búfalos praticamente no espelho retrovisor, Deion Sanders só precisa tentar dar um encerramento decente ao seu time e esperar pelo Pranchas decisão sobre seu futuro.