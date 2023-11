O príncipe William ignorou o príncipe Harry pouco antes da morte da rainha Elizabeth II

Príncipe Harry foi deixado para ler horas antes de sua avó, Rainha Isabel IImorreu no ano passado – e a pessoa que o transformou em fantasma não era senão seu irmão … William.

Um novo livro de um membro da Royal Omid Scobie faz uma afirmação chocante… ou seja, que Bill ignorou completamente as mensagens de Harry enquanto tentava fazer planos de viagem para voar da Califórnia para o Reino Unido na esperança de ver QE2 antes que ela falecesse.

Uma fonte disse que todas as mensagens de Harry para seu irmão mais velho ficaram sem resposta – com o motivo aparente sendo… “Ele claramente não queria ver seu irmão”.

Já que William não estava se comunicando com Harry… O livro de Scobie – “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” – diz que o duque de Sussex teve que descobrir o que estava acontecendo sozinho. .que exigia que ele reservasse um jato particular caro.

Scobie alega que Harry teve que desembolsar US$ 30 mil para voar… isso porque PW estava em seu voo particular com Príncipe edward e sua própria esposa. O livro afirma que Harry não tinha ideia se a Rainha já havia morrido ou não… e a notícia de sua morte realmente foi divulgada enquanto ele estava no ar.

Quanto a como Harry supostamente se sentia sobre isso … Scobie cita uma fonte que disse: “Harry ficou arrasado. Seu relacionamento com a Rainha era tudo para ele. Ela gostaria que ele soubesse antes de divulgar para o mundo. “

Este amigo anônimo de Harry acrescenta: “Eles poderiam ter esperado um pouco mais, não teria sido nada no grande esquema das coisas, mas ninguém respeitou isso”.

Claro, quando Harry finalmente chegou à Escócia – onde a rainha estava em seu leito de morte antes de falecer – já era tarde demais… e ele não teve a chance de se despedir.

Sua presença no Reino Unido na época foi solene – e embora ele e Will tenham se unido para homenagear sua avó … este livro agora sugere que as coisas estavam incrivelmente geladas entre eles nos bastidores. Agora, com sua história recente em mente… isso não é surpresa.

O fato é… As infames alegações de racismo de Harry e Meghan dentro da instituição real incluíam uma sugestão de que talvez o próprio William tivesse participado de tudo isso – algo que o Príncipe de Gales negou firmemente na época. É um eufemismo dizer… Will não gostou de como Harry lidou com sua saída como Senior Royal, e tudo o mais que veio depois – público ou não.



