O proprietário do San Diego Padres, Peter Seidler, morre aos 63 anos: Qual foi a causa da morte?

PO proprietário do Adres, Peter Seidler, que gastou centenas de milhões de dólares tentando trazer um campeonato da World Series para San Diego, morreu na terça-feira, anunciou a equipe. Ele tinha 63 anos.

A causa da morte não foi divulgada. Seidler, um membro da terceira geração da família O’Malley que era dono do Brooklyn/Los Angeles Dodgers, sobreviveu duas vezes ao câncer. A equipe anunciou em meados de setembro que Seidler passou por um procedimento médico não especificado em agosto e não voltaria ao estádio no resto do ano.

Seidler fazia parte de um grupo que comprou os Padres em 2012 e comprou a participação majoritária de Ron Fowler em novembro de 2020. Seidler também comprou Rawlings em conjunto com a MLB em 2018.

Foi com a bênção de Seidler que os Padres aumentaram sua folha de pagamento para cerca de US$ 258 milhões no dia da estreia, o terceiro maior valor entre os majors, depois de fazer uma campanha emocionante para a NL Championship Series no outono anterior.

Seidler muitas vezes ignorou questões sobre se os grandes gastos dos Padres com jogadores como Manny Machado e Xander Bogaerts eram sustentáveis ​​e mencionou o quanto ele queria um desfile de campeonato para uma cidade que nunca teve um.

“Acredito que nosso desfile será em terra ou na água ou em ambos?” ele disse.