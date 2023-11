O proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, mais uma vez descarta o comentário do ‘buraco de glória’ da NSFW

Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones mais uma vez ganhou as manchetes por um aparente comentário da NSFW sobre como vencer um campeonato é o melhor buraco de glória. O momento viral ocorreu sexta-feira em reação ao rangers do Texas ganhando o Série Mundial da MLB.

Jones, 81 anos, fez comentários semelhantes há mais de uma década, quando relembrou os “dias de buraco de glória” de Dallas. Sua equipe de relações públicas fez questão de explicar que o dono dos Cowboys não quis dizer o que todo mundo pensa.

“Um buraco de glória é um buraco feito em uma parede fina ou outro tipo de divisória onde um homem pode inserir seus órgãos genitais para estimulação sexual por uma pessoa anônima do outro lado. Eles podem ser encontrados em banheiros na parede do box, em quartos privados encontrados em livrarias para adultos e em salas escuras e labirintos em casas de banho”, de acordo com Dicionário Urbano.

O que Jones quis dizer, porém, é um termo usado no negócio de petróleo e gás, onde acumulou fortuna.

Jerry Jones esqueceu as manchetes?

Jones claramente esqueceu a turbulência criada em 2012, quando fez seu comentário sobre os “dias do buraco de glória”.

Ele falou com 105.3 O Ventilador na manhã de sexta-feira e descreveu a conquista de um Super Bowl como “o buraco de glória absoluto”.

Os fãs nas redes sociais foram rápidos em criticar Jones por ser um “velho sujo”, embora ele claramente não seja aquele que está com a mente na sarjeta.