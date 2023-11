O próximo Stephen Curry? Esta estrela dos Sixers está defendendo seu caso ao iniciar sua 4ª temporada

Stephen Curry é um dos atores mais transformadores NBA história, um jogador cujo alcance de tiro ilimitado mudou a forma como o basquete é jogado no século XXI. Mas alguém está vindo para o seu trono?

Em Filadélfiajovem armador Tyrese Maxey está publicando números comparáveis ​​aos Curryquando o Guerreiros do Golden State guarda estava em dele quarta temporada da NBA como Maxey é agora. É um sinal promissor para o Seis‘ futuro, especialmente após o controverso James Harden comércio que foi concluído no início da temporada.

Habilidade de tiro de elite

MaxeyA espalhafatosa média de pontos por jogo de foi reforçada por arremessos apagados, especialmente na faixa de três pontos.

Entrando nos jogos de terça-feira, Maxey estava acertando 45 por cento em três, com 7,8 tentativas por jogo, o recorde de sua carreira. O antigo Kentucky a guarda tem sido particularmente letal em tentativas de pegar e atirar de três pontos, derrubando-as com uma velocidade de 50 por cento até agora.

Maxey ganhou novo treinador Nick Enfermeiraé confiança. Ele não só começou todos os jogos nesta temporada, mas também lidera o NBA em minutos, 38,1 por jogo, ressaltando o quão fundamental ele é para Filadélfia.

Os Sixers são uma carroça

Filadélfia não tem mais o NBAo melhor disco do 76ers (10-3) tem o aspecto de uma equipe pronta para abril e com a perspectiva de uma temporada 2023/24 de sucesso.

Entrando no jogo de terça à noite contra o Cavaliers de Clevelando Seis classificou-se em primeiro lugar na NBA em classificação ofensiva com 121,3 pontos por 100 posses. Joel Embiid continuou de onde parou em sua temporada de MVP no ano passado, com média de 32 pontos, 11 rebotes e seis assistências por noite enquanto busca ganhar o prêmio novamente.

Filadélfia está em um ritmo de 63 vitórias, e o Maxey A temporada de estreia é um grande motivo pelo qual os fãs do 76ers acreditam que este pode finalmente ser o ano para ganhar um campeonato após 40 anos de espera.