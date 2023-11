O punt falso dos Vikings perfeitos engana Sean Payton, mas o ‘efeito Josh Dobbs’ finalmente desaparece contra os Broncos

CA recepção para touchdown de 15 jardas de Ourtland Sutton com 1:03 restantes impulsionou o Denver Broncos para uma vitória por 21 a 20 sobre o Minnesota Vikings na noite de domingo, encerrando a mais longa seqüência de vitórias da NFL em cinco jogos.

Os Broncos (5-5) agora possuem a mais longa sequência de vitórias da liga, com quatro.

O falso punt run perfeito de Minnesota contra o Broncos

Também foram capazes de se recuperar de serem enganados por uma jogada de punt run falsa bem-sucedida no 4º período que enganou Sean Payton e a equipe técnica do Denver.

Sutton ultrapassou o cornerback Mekhi Blackmon, que estava de olho na interceptação do lance alto de Russell Wilson. O ataque de Danielle Hunter Javonte Williams no try de 2 pontos manteve os Vikings a um ponto e precisando de um field goal para vencê-lo.

A defesa do Broncos – que produziu mais três resultados, dando ao Denver uma dúzia nos últimos três jogos – não permitiu que os Vikings saíssem do seu próprio lado do campo.

Denver forçado Josué Dobbs em um aterramento intencional que resultou em quarto para 25 antes de Dobbs lançar uma incompletude final dos Vikings 21 faltando 16 segundos para o fim.

O valente esforço de Josh Dobbs em sua primeira derrota como viking

Dobbs arremessou para 221 jardas e um touchdown e correu para outro, mas perdeu com os Vikings pela primeira vez desde que o adquiriram em uma troca de emergência com o Arizona.

Wilson acertou 27 de 35 para 259 jardas sem interceptação para Denver.

Os Broncos começaram sua corrida em frente aos 25, faltando 3:17 para o final, depois que o field goal de Greg Joseph fez o 20-15. Esse chute culminou em uma corrida de 7 minutos e 20 segundos dos Vikings, que contou com um chute falso de seus próprios 30.

Ty Chandler acertou em quarto para 5 e correu 31 jardas para o território de Denver. Ele adicionou um catch-and-run de 19 jardas antes de o drive parar no Broncos 12 e Joseph converter de 30 jardas.

Wilson dirigiu os Broncos para 75 jardas em 10 jogadas e 2:14, acertando Sutton para o oitavo TD do wide receiver na temporada. Os Vikings lideravam desde que o lance de TD de 3 jardas de Dobbs para o tight end Josh Oliver no segundo quarto fez o 7-3.

A corrida de 10 jardas de Dobbs até a end zone fez 17-9 no terceiro quarto.

Depois que Josey Jewell recuperou um fumble de Alexander Mattison, os Broncos novamente se contentaram com um field goal de Wil Lutz para fazer o 17-12 faltando 12:40 para o fim.

A interceptação de Dobbs por Ja’Quan McMillian configurou o ataque dos Broncos dentro da linha de 10 jardas dos Vikings, mas Denver recuou uma jarda e se contentou com o field goal de 28 jardas de Lutz para chegar a 17-15 depois que Jerry Jeudy desviou o passe de Wilson na zona final.

Kareem Jackson em ‘águas profundas’ com golpes mais arriscados

O safety dos Broncos, Kareem Jackson, voltou de uma suspensão de dois jogos por uma rebatida ilegal e escapou com outra na primeira investida dos Vikings. Ele liderou com a coroa de seu capacete em uma corrida de terceira para 1 de Dobbs, soltando a bola e Denver se recuperou.

Nenhuma bandeira foi lançada e McMillian recuperou a bola perdida na linha de 30 jardas dos Vikings, o segundo lance de abertura consecutivo do Denver, que os Broncos novamente converteriam em uma cesta de campo.

Dobbs foi direto para a tenda médica, mas voltou imediatamente e não perdeu nenhuma foto.

A rebatida de Jackson deveria ter resultado em uma penalidade de 15 jardas, com Minnesota mantendo a posse de bola, sugeriu o analista de regras da NBC, Terry McAulay.

“Ele abaixa a cabeça e faz contato forçado com o oponente”, disse McAulay na transmissão. “Veja, a cabeça dele está baixa. Isso deveria ter sido uma penalidade de 15 jardas por violência desnecessária.”

A NFL certamente examinará o ataque de Jackson. Ele já foi multado em US$ 89.670 por quatro golpes ilegais, além de perder US$ 279.000 em salários com sua suspensão.

Depois de retornar aos treinos na quarta-feira, Jackson disse que não poderia garantir que evitaria rebatidas excessivas no ataque porque, como jogador instintivo, “estarei sempre nessas situações”.

Lutz marcou mais dois field goals, incluindo um arremesso de 52 jardas no final do primeiro tempo para colocar o Broncos em 10-9 no intervalo.

Após o primeiro field goal de Lutz, de 31 jardas, Dobbs levou os Vikings a 65 jardas em 10 jogadas, acertando o tight end Josh Oliver com um passe para touchdown de 3 jardas após escapar de um potencial sack perto da linha lateral de Jonathon Cooper.

LESÕES

Vikings DL Dean Lowry sofreu uma lesão no peito no primeiro tempo e foi afastado pelo resto do jogo. WR Justin Jefferson perdeu seu sexto jogo devido a uma distensão no tendão da coxa direita.

A SEGUIR

Vikings: Hospede Chicago no domingo.

Broncos: receberá o Cleveland no domingo.