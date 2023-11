O quarterback dos Vikings, Joshua Dobbs, revela um drama comercial chocante e supostas mentiras do técnico de Cards, Gannon

Josué Dobbso quarterback do Minnesota Vikingsfalou recentemente sobre os eventos que levaram à sua negociação desde o Cardeais do Arizona. Em entrevista à FOX9, Dobbs compartilhou sua frustração com o treinador Jonathan Gannonque ele afirma ter mentido para ele várias vezes.

Depois de uma derrota decepcionante para o Corvos de BaltimoreGannon informou a Dobbs que ele seria titular contra o Cleveland Browns na semana seguinte. No entanto, no dia seguinte, Gannon mudou de opinião e disse a Dobbs que o novato Clayton Tune seria titular. Apesar deste revés, Gannon garantiu a Dobbs que ele não seria negociado ou libertado.

Mas no dia seguinte Dobbs recebeu uma mensagem de seu agente dizendo que ele poderia ser negociado com o Vikings ou o MarromS. E com certeza, Dobbs acabou sendo negociado com Minnesota.

Apesar do caos que rodeava o seu comércio, Dobbs rapidamente causou impacto nos Vikings. Apenas cinco dias depois de ser negociado, ele saiu do banco e jogou a maior parte do jogo contra os Falcons, levando seu time à vitória por 31-28. O desempenho impressionante de Dobbs rendeu-lhe o prêmio de Jogador Ofensivo da Semana e outro início na semana seguinte contra o Saints.

Dobbs só quer brincar e contribuir

Refletindo sobre sua experiência, Dobbs disse o seguinte: “Foram definitivamente 36 horas turbulentas. Mas estou muito grato pela oportunidade de jogar e contribuir para meu novo time.”

A história de Dobbs serve como um lembrete da natureza imprevisível dos esportes profissionais. Em um minuto você pode começar por um time e no próximo você pode ser negociado para outro. Mas apesar da incerteza, Dobbs permaneceu focado e determinado a aproveitar ao máximo a sua nova oportunidade.

Quanto às supostas mentiras de Gannon, Dobbs pareceu levar tudo com calma. “Faz parte do negócio”, disse ele. “Os treinadores têm de tomar decisões difíceis e, por vezes, isso significa ser desonesto com os jogadores. Não é algo pessoal.”