EUisso aconteceu de novo. O Chefes de Kansas City foram eliminados no segundo tempo pelo terceiro jogo consecutivo.

O Filadélfia Eagles entrou em Estádio Ponta de Flecha sobre segunda-feira à noite e saiu com uma vitória por 21-17 – apesar de perder por 17-7 no intervalo para Patrick Mahomes e o anfitrião Chefes. Isso significa que o que poderia ter sido considerado um acaso agora deve ser considerado uma tendência – o ataque dos Chiefs é encerrado após o intervalo.

Esse Super Bowl LVII A revanche foi a favor dos visitantes porque – mais uma vez – Cidade de Kansas sofreu uma queda de energia no segundo tempo, seu amplo corpo de recepção não conseguiu fazer jogadas suficientes, embora a defesa tenha feito o máximo que pôde para manter o jogo equilibrado.

Valdés-Scantling resume a noite

Chefes receptores têm o maior número de quedas no NFL, já que a unidade sentiu muita falta da presença de um wide receiver número 1 revolucionário nesta temporada. Enquanto Justin Watson, Márquez Valdés-Scantlinge novato Arroz Rashee tiveram seus momentos em 2023, um grande motivo para as dificuldades dos Chiefs no segundo tempo nas últimas semanas pode ser resumido ao fato de que o tight end de 34 anos Travis Kelce restos Cidade de Kansaso apanhador de passes mais confiável.

Valdés-Scantling poderia ter dado aos Chiefs uma vitória sensacional no final da segunda-feira. Uma bola de Mahomes faltando menos de dois minutos para o final do quarto período, caiu na ponta dos dedos. Teria sido um touchdown de 51 jardas… mas Valdes-Scantling não conseguiu segurar a bola e ela caiu inofensivamente incompleta.

Após o jogo, ESPN câmeras flagraram Valdes-Scantling batendo seu capacete na marca “Chiefs” no túnel – um resumo conciso da noite frustrante de Kansas City.

Uma rara derrota em novembro para Mahomes

A chuva de novembro trouxe consigo uma perda para Mahomes e companhia – a primeira derrota do atual MVP em novembro em cinco temporadas. O Chefes venceu 14 jogos consecutivos em novembro, desde a derrota por 35-32 para o Titãs do Tennessee em novembro 10 de outubro de 2019.

Mahomes também sofreu apenas o segundo segunda-feira à noite perda de sua já ilustre carreira – a primeira vinda no Coliseu de Los Angeles em 2018, no inesquecível confronto com o Carneiros que terminou 54-51 para o time da casa. A derrota de segunda-feira à noite também marcou o terceiro jogo consecutivo em que o ataque liderado por Mahomes não conseguiu gerar pelo menos 350 jardas de ataque.

A boa notícia para Cidade de Kansas é que sua defesa teve em grande parte outra noite estelar. O Águias acumulou apenas 238 jardas de ataque total e o receptor estrela AJ Brown teve apenas uma recepção em oito jardas. Se os Chiefs esperam repetir como Super Bowl campeões, eles precisarão de sua defesa – uma das NFLas unidades mais jovens – para continuar jogando em nível de elite.